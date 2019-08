Leipzig (ots) - Im August vergangenen Jahres geriet Chemnitz indie internationalen Schlagzeilen. Nach dem Tod von Daniel H.mobilisierte die rechte Szene. Ein Jahr nach den Ereignissen fragtdie MDR-Doku "Chemnitz - Ein Jahr danach", wie sich die Stadtverändert hat - zu sehen am Montag, 26. August, um 22.45 Uhr imErsten und am Mittwoch, 28. August, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.Auf dem Campus fühlt sich Olfa Kanoun sicher und akzeptiert.Kanoun stammt aus Tunesien, lebt seit 12 Jahren in Chemnitz und istProfessorin an der Technischen Universität Chemnitz. DieWissenschaftlerin war froh darüber, dass in den vergangenen Jahrendas Leben in Chemnitz bunter geworden ist. Die Ereignisse rund um den27. August 2018 haben die Akademikerin schockiert. Alles begann mitdem gewaltsamen Tod von Daniel H. - der mutmaßliche Täter soll einFlüchtling gewesen sein. In der Folge gingen 6.000 Menschen auf dieStraße. Wütende Chemnitzer demonstrieren an der Seite von Neonazisund Hooligans. Die rechte Szene mobilisierte und hetzte.Jetzt, ein Jahr nach den verstörenden Ereignissen von Chemnitz,erzählt die MDR-Doku von einer "geteilten" Stadt. Im Film "Chemnitz -Ein Jahr danach" kommen Menschen aus verschiedensten Lebenswelten zuWort. Gezeigt wird ihr Alltag und wie sich ihr Leben seitdem inChemnitz verändert hat.Da ist beispielsweise die syrische Familie Al-Gaber, die sich voreinem Jahr aus Angst kaum noch vor die Tür traut. Aber auch dasGefühl, ignoriert oder abgelehnt zu werden, schwand in den letztenMonaten nicht. Inzwischen sind die Al-Gabers aus Chemnitz weggezogen.Matthias Singer, der Wirt des Gartenlokals "Zur Vogelweid" beklagtein geschwundenes Sicherheitsgefühl. Weitere Protagonisten des Filmssind der Unternehmer und Immobilienbesitzer Lars Fassmann, derzahlreiche kulturelle Initiativen unterstützt - auch um mehr jungeMenschen nach Chemnitz zu locken - und die 21-jährigeKrankenpflegerin Margarete Rödel, die sich nach den Ereignissen von2018 entschlossen hat, sich in der grünen Jugend politisch zuengagieren. Sie will ihre Stadt nicht den Rechten überlassen. DieDoku zeigt auch die Aktivitäten von Arthur Österle. Vor einem Jahrwar er Chefordner bei den "Pro Chemnitz"-Demonstrationen. Heuteengagiert sich Österle in der AfD.Das Erste: 26. August, 22.45 Uhr, "Die Story im Ersten: Chemnitzein Jahr danach" (45 Minuten)MDR-Fernsehen: 28. August, 20.45 Uhr, "Exakt - Die Story: Chemnitzein Jahr danach" (30 Minuten)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 6472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell