Leipzig (ots) - Die religiöse Bindung hat in Deutschland offenbareinen starken Einfluss auf das soziale Verhalten. Das ist dasErgebnis eines datenjournalistischen Projektes des MitteldeutschenRundfunks anlässlich der ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" ("DieStory im Ersten - Land ohne Glauben?", 12. Juni, 22.45 Uhr imErsten). Demnach gibt es unter anderem einen regionalen Zusammenhangzwischen der Anzahl an Kirchenmitgliedern und derFrauenbeschäftigungsquote, dem ehrenamtlichen Engagement, der Anzahlder Suizide und Teenagerschwangerschaften sowie der Anzahl anArbeitslosengeld-Empfängern (SGB II).In Städten und Gemeinden mit vielen SGB-II-Beziehern leben, derDatenauswertung zufolge, relativ viele Konfessionslose. Dies gilt füreinen Vergleich Ost-West ebenso wie für Vergleiche innerhalb deralten und neuen Bundesländer. So ist etwa in Weimar der AnteilKonfessionsloser unter allen deutschen Städten und Gemeinden mit 94,1Prozent am größten. In der thüringischen Stadt leben mit rund 13Prozent auch überdurchschnittlich viele Hartz-IV-Empfänger. InTirschenreuth in Bayern gehören hingegen lediglich 8,1 Prozent derEinwohner keiner Religion an, die SGB-II-Quote beträgt dort nur 3,9Prozent.Die vorliegenden Daten bestätigen auch oft diskutierte regionaleZusammenhänge zwischen der Kirchenmitgliedschaft und dem Geldbeutel.In Regionen, in denen Menschen eher auf staatliche Unterstützungangewiesen sind, gibt es verhältnismäßig mehr Kirchenaustritte. Dort,wo das Budget der Einwohner höher ist, zahlen sie auch häufigerKirchensteuer, ein Kirchenaustritt ist unwahrscheinlicher.Für das datenjournalistische Projekt anlässlich derARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?"(www.themenwoche.ARD.de) hat derMDR in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig insgesamt 1.250Datensätze ausgewertet.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseFür direkte Kontaktaufnahme am 11. Juni: (0341) 3 00 40 10 / 44 01Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell