Der Anteil Ostdeutscher in politischen Führungspositionen liegtauf einem nach wie vor niedrigen Niveau. Ostdeutsche werden zwar inParlamente gewählt, finden allerdings bei der Postenvergabe wenigerBerücksichtigung. Das geht aus einer Analyse der Webauftritte vonBund und Ländern für die MDR-Reihe "Exakt - So leben wir!" (Mittwoch,16.08.2017, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen) hervor.Demnach kommen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in diesem Jahr lediglich 25von 57 Staatssekretären aus dem Osten, ein Jahr zuvor waren es 25 von54.Auf Bundesebene fällt das Verhältnis noch gravierender aus. LautAuswertung kamen 2016 nur drei der 60 Staatssekretäre derBundesregierung aus dem Osten. Aktuell ist die Zahl der Posten auf 63gestiegen, die Zahl der ostdeutschen Staatssekretäre aber auf zweigesunken.Auch im Bundeskabinett sind inzwischen mit Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) und Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) nur noch zweiOstdeutsche vertreten. Von den Regierungsmitgliedern in denostdeutschen Bundesländern haben inklusive der Ministerpräsidenten 35von 50 eine ostdeutsche Biografie.Von den Bundestagsabgeordneten, die einen ostdeutschen Wahlkreisvertreten, haben der Erhebung zufolge 77 Prozent eine DDR-Biografie.Nach der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990waren es in der ersten Wahlperiode nach der Wiedervereinigung von1990 bis 1994 noch 94 Prozent.In den ostdeutschen Landtagen entspricht der Anteil derAbgeordneten mit einer Ost-Biografie dem Verhältnis in derBevölkerung. In Sachsen beträgt er 87 Prozent, in Sachsen-Anhalt 91Prozent, in Thüringen 84 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern und inBrandenburg jeweils rund 81 Prozent. Insgesamt sitzen in diesem Jahr392 Politiker mit einer Ostbiografie in den ostdeutschenLandesparlamenten.HintergrundSchon 2016 hatte eine Studie für den MDR gezeigt, dass relativwenige Ostdeutsche zur politischen Elite in den neuen Bundesländerngehören. Zwar werden Volksvertreter mit Ostbiografie zunächst häufigin die Parlamente gewählt, bei der Postenvergabe danach jedoch vielseltener berücksichtigt als Politiker mit Westbiografie.MethodeFür die Erhebung wurden im Juli 2017 die Webauftritte derBundesregierung und des Bundestages sowie der Landtage und derLandesregierungen der fünf neuen Bundesländer analysiert. Dabeiwurden die aktuellen Aufstellungen der Abgeordneten, derMinisterposten sowie der Staatssekretäre nach einer bestehendenOstbiografie untersucht. Eine Ostbiografie liegt vor, wenn die Personihr Leben und insbesondere die Zeit vor 1989/90 mehrheitlich inOstdeutschland verbracht hat."Exakt - So leben wir!" - Die neue StaffelDas MDR-Fernsehen sendet ab 16. August jeweils mittwochs um 20.15 Uhrvier neue Dokumentationen in der Reihe "Exakt - So leben wir!":"Staatsbürger oder Wutbürger?" am 16.08.2017,"Aufstieg oder Abstieg?" am 23.08.2017,"Weltoffen oder Fremdenfeindlich?" am 30.08.2017,"Lohn oder Stütze?" am 06.09.2017.Mehr Informationen zum Thema und alle Daten dazu unterhttp://mdr.de/exakt.