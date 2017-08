Leipzig (ots) -Sperrfrist: 23.08.2017 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Bitte um Beachtung der Sperrfrist: Der folgende Text ist beiexakter Quellenangabe "MDR" ab Mittwoch, 23.08.2017, 05.00 Uhrfreigegeben.Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt engagiert sich inMitteldeutschland am wenigsten für arme Kinder. Die Kommune geht auseiner Umfrage unter allen Stadtverwaltungen und Landratsämtern inSachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für die MDR-Reihe "exakt - Soleben wir!" als doppeltes Schlusslicht hervor. Zu sehen ist die 2.Folge der Reihe mit dem Titel "Aufstieg oder Abstieg?" am Mittwoch,23. August, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Demnach ist Halle die Stadt mit der höchsten Kinderarmutsquote undmit dem zugleich schlechtesten Angebot an kostenlosen Kinder- undJugendzentren im Verhältnis zur Anzahl armer Kinder. In derSaalestadt lebten 2015 rund 11.570 Kinder (33,4 Prozent) inElternhäusern mit Hartz-IV-Bezug. Diesen Kindern standen 16 Kinder-und Jugendzentren mit kostenlosen Freizeitangeboten zur Verfügung -eines für je 723 Kinder.Auch in Magdeburg, Gera, Erfurt und Leipzig gibt esüberdurchschnittlich viele armutsgefährdete Kinder pro Einrichtungmit Gratis-Freizeitangeboten. In Magdeburg beträgt der Anteil armerKinder 29 Prozent. Dort kommen 380 Kinder auf einen Freizeittreff. InGera mit einem Kinderarmutsanteil von rund 27 Prozent sind es sogar587. In Erfurt sind es 334 Kinder und in Leipzig 333 pro Einrichtung.In diesen beiden Städten lebt rund jedes vierte Kind in Armut. DieUmfrageergebnisse zeigen auch hohe Defizite in einigen Landkreisen.So kommen im Landkreis Mansfeld-Südharz 492 Kinder auf ein Angebot(Armutsquote: 27 Prozent), im Kreis Altenburger Land 439 Kinder(Armutsquote: 22 Prozent) und im Unstrut-Hainich-Kreis sind es 632Kinder pro Angebot (Armutsquote: 19 Prozent). In Mitteldeutschlandteilen sich durchschnittlich 206 Kinder und Jugendliche eines derkostenlosen Freizeitangebote. Kinderarmut ist in Deutschland vorallem ein ostdeutsches Problem. In Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringen liegt die Armutsquote bei Kindern und Jugendlichen bis zum18. Lebensjahr bei 18,4 Prozent, in ganz Ostdeutschland sogar bei21,6 Prozent. In Westdeutschland fällt sie mit 13,2 Prozent niedrigeraus.MethodeFür die Erhebung wurden für die MDR-Dokumentation "Exakt - Soleben wir! Aufstieg oder Abstieg?" die Städte und Landkreise inSachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zwischen Mai und Juni 2017 nachder Anzahl der Kinder- und Jugendzentren befragt, die regelmäßigmöglichst fünf Tage die Woche sowie kostenlos zur Verfügung stehen.Jugendhäuser auf dem Land, die nur sporadisch öffnen, wurden in dieAuswertung nicht einbezogen. Die Grundlage für den Anteil bedürftigerKinder bildete die regionale Kinderarmutsstudie der BertelsmannStiftung von 2016."Exakt - So leben wir!" - Die neue StaffelDie neue Staffel "Exakt - So leben wir!" wird unter dem Titel"Aufstieg oder Abstieg?" am Mittwoch, 23.08.2017, um 20.15 Uhr imMDR-Fernsehen fortgesetzt. In der zweiten Folge geht es um sozialeGerechtigkeit und Chancengleichheit in Mitteldeutschland.Die weiteren Folgen:3. Folge "Exakt - So leben wir!" am 30.08.2017, 20.15 Uhr imMDR-Fernsehen, Thema: "Weltoffen oder Fremdenfeindlich?",4. Folge "Exakt - So leben wir!" am 06.09.2017, 20.15 Uhr imMDR-Fernsehen, Thema: "Lohn oder Stütze?"Mehr Informationen zum Thema und alle Daten dazu untermdr.de/exakt.Hinweis für Journalisten: Bitte um Beachtung der Sperrfrist! Fotosstehen Ihnen bei Quellenangabe honorarfrei unter www.ard-foto.de zurVerfügung.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell