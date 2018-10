MDR: Datenhändler verkaufte sensible Personendaten an Scheinfirma

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Der Datenhändler AZ Direct (eine Tochterfirma von arvatoBertelsmann) verkaufte sensible Daten ohne Hintergrundprüfung desGeschäftspartners.Für das Projekt "Den Daten auf der Spur" hatten Volontärinnen desMDR als angebliche Unternehmensberatung Kontakt mit verschiedenenDatenhändlern aufgenommen. AZ Direct wurde dabei beispielsweise eineListe von 150 Personen als Grundlage übermittelt. Der Datenbrokerreicherte diese daraufhin mit 30 zusätzlichenPersönlichkeitsmerkmalen an. Dabei wurden unter anderemCharaktereigenschaften wie "verträumt", "religiös","traditionsverbunden", "kämpferisch" zugeordnet. Weiter erfolgte eineKlassifizierung der Personen je nach Kaufkraft als "Spitzenverdiener"oder zur "prekären Unterschicht" gehörig.AZ Direct sagte darüber hinaus zu, auch datenschutzrechtlichgeschützte Zielgruppen, wie psychisch instabile Menschen oderPersonen einer bestimmten sexuellen Orientierung identifizieren zukönnen. Die sexuelle Orientierung gehört zu den sensiblenpersonenbezogenen Daten und steht unter speziellem Datenschutz. Zweiweitere Datenhändler sicherten der Scheinfirma der MDR-Volontäre zu,ähnliche Listen und Profile erstellen zu können.Für den Staatssekretär im Justiz- undVerbraucherschutzministerium, Gerd Billen, ist ein derartigeAnreicherung von Daten ein Fall für die Datenschutzaufsicht: "Hierfindet ja ein Profiling statt über Eigenschaften, wo jeder selberentscheiden muss, ob er das kommuniziert oder nicht. Ich finde, dassder Datenbroker die Pflicht hat, zu prüfen, für wen er Datenanreichert. Es können auch kriminelle oder politische Zwecke dahinterstehen. Datenbroker handeln mit einer sensiblen Ware und darausresultiert für mich die Verpflichtung, die Seriosität derer zuüberprüfen."AZ Direct räumte auf Anfrage weder bei der Überprüfung derScheinfirma, noch bei der Anfrage nach Zielgruppen mit bestimmtersexueller Orientierung Versäumnisse ein.Die großen Datenbroker in Deutschland sind Acxiom, AZ Direct vonarvato Bertelsmann, Experian und die Deutsche Post. DieseDatenhändler besitzen Profile mit hunderten Persönlichkeitsmerkmalenvon fast jedem Deutschen.Mehr dazu unter mdr.de/investigativ.Pressekontakt:MDR, Christian Bergmann, Tel.: (0341) 3 00 48 57,E-Mail: christian.Bergmann@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell