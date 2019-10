MDR bei DOK Leipzig 2019

Leipzig (ots) - Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK (MDR) bekennt sich zumDokumentarfilm und engagiert sich auch in diesem Jahr in großem Maßeals exklusiver Medienpartner im Rahmen des 62. InternationalenLeipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm. Unter anderemstiftet der MDR zwei Preise und veranstaltet einen MDR-Tag.DOK Leipzig: MDR als PreisstifterDer MDR unterstützt auch in diesem Jahr den Dokumentarfilm alsbesondere Filmgattung und stiftet sowohl die mit 10.000 Euro dotierte"Goldene Taube" in der Kategorie "Internationaler Wettbewerb langerDokumentar- und Animationsfilm", als auch den mit 3.000 Eurodotierten MDR-Preis "Bester Osteuropäischer Film". Die Preise werdenam 2. November vergeben.MDR-Tag am 30. OktoberIm Rahmen von DOK Leipzig wird der MDR am Mittwoch, 30. Oktober,einen MDR-Tag veranstalten.Am MDR-Tag findet auf Einladung des MDR bereits zum vierten Maldie "ARD-Programmwerkstatt zur Zukunft dokumentarischer Produktionen"statt. An den Werkstattgesprächen nehmen Produzentinnen undProduzenten dokumentarischer Formate aus ganz Deutschland gemeinsammit Programmverantwortlichen aus den ARD-Landesrundfunkanstalten undvon Arte teil. Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind digitale,dokumentarische Formate und deren Umsetzung. Außerdem wird gefragt,was Erfolg bedeutet und wie dokumentarische Produktionen sowohldigital als auch über traditionelle Ausspielwege ihr größtmöglichesPublikum finden. Integraler Bestandteil ist zudem eine großeArte-Produzentenwerkstatt.Um 16.00 Uhr lädt der MDR zu einem "Special Screening" insLeipziger CineStar (Kino 6): Es wird der Dokumentarfilm "RusslandsMillenniumskinder" von Irene Langemann gezeigt: Kurz vor denMillenniumsfeierlichkeiten am 31. Dezember 1999 begann die politischeÄra von Wladimir Putin. Die Kinder, die an dem Tag und in der Zeit umdie Jahrtausendwende im Riesenreich geboren wurden, sind jetztvolljährig. Sie kennen nur den Ex-KGB-Mann Wladimir Putin im Himmelder Macht. Wie denkt und fühlt die "Generation Putin"? Wie möchte siein dem scheinbar erstarkten, aber trotzdem unstabilen Land leben? DerFilm - eine WDR/MDR-Koproduktion - wurde von Lichtfilm produziert undvon der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen gefördert.Im Anschluss an den Film wird es einen"MDR-mittendrin"-Publikumsdialog geben: Die Veranstaltung gehört zuden Dialog-Angeboten des MDR für die Menschen im Sendegebiet. Mitpublizistisch relevanten Themen treten Programmmacher in den direktenDialog mit dem Publikum und fördern damit den gesellschaftlichenDiskurs.Zudem findet im Rahmen des MDR-Tages derARD-Dokumentarfilmwettbewerb "Top of the Docs" statt: Bereits zum 8.Mal hat die ARD den "Top of the Docs"-Wettbewerb ausgeschrieben.Gesucht wird ein kreatives und innovatives dokumentarisches Highlightfür einen Sendeplatz im Ersten. Produzentinnen und Produzenten warenaufgerufen, ihre Konzepte und Ideen einzureichen. Ein Thema wurdenicht vorgegeben.Von den 37 Einreichungen aus ganz Deutschland sind nun die fünfbesten Projekte nach Leipzig eingeladen und werden am 30. Oktoberpräsentiert. Der Gewinner des Wettbewerbs wird bei derARD-Veranstaltung "Top of the Docs" im Rahmen der Berlinale 2020 inBerlin bekannt gegeben. Die Jury besteht aus programmverantwortlichenVertreterinnen und Vertretern der beteiligten Rundfunkanstalten unterLeitung des ARD-Chefredakteurs Rainald Becker.Filme mit MDR-Beteiligung im Internationalen Programm"Gundermann Revier" - ein Film von Grit Lemke Mittwoch, 30.Oktober, 19.00 Uhr, CineStar 4 Sonnabend, 2. November, 19.30 Uhr,Hauptbahnhof Leipzig, OsthalleGerhard Gundermann war Baggerfahrer, Rockpoet und die "Stimme desOstens" - ein außergewöhnlicher Mensch mit einer außerordentlichenBiografie voller Ecken und Kanten, für die das Lausitzer Revier unddie einstige "sozialistische Wohnstadt" Hoyerswerda den Hintergrundbilden.Die MDR-Produktion macht sich auf die Suche nach dem, was diesesLeben ausmachte, bevor es 1998 so plötzlich erlosch. Eine Lehrerin,seine ersten Wegbegleiter aus der Brigade Feuerstein, seinTontechniker und enge Mitarbeiter erinnern sich. Zu Wort kommen auchdie Silly-Musiker Uwe Hassbecker und Ritchie Barton, Andy Wieczorekvon der Band "Seilschaft" und Conny Gundermann, seineLebensgefährtin. Der Bürgerchor Hoyerswerda singt Gundermann-Liederund versucht damit den Brückenschlag in die Gegenwart des Reviers,das sich gerade wieder einmal neu erfinden muss. Der Film erzählt mitPoesie und Musik, eingebettet in die Bilder einer gebrochenenLandschaft und mit vielen unbekannten Archivaufnahmen, über einen vonjenen, die "die Welt nicht retten können, aber möchten / mit viel zukurzen Messern in viel zu langen Nächten"."Wohin mit all der Liebe" - ein Film von Marita StockerDonnerstag, 31. Oktober, 13.15 Uhr, CineStar 6Freitag, 1. November, 16.15 Uhr, CineStar 6"Wohin mit all der Liebe" ist ein Dokumentarfilm über einenmagischen Ort - die Paliashvili-Musikschule für hochbegabte Kinder inGeorgiens Hauptstadt Tiflis, deren Absolventen regelmäßig die Bühnender Welt erobern. Der Film begleitet Schülerinnen und Schüler undihre Lehrer über den Zeitraum eines Schuljahres und erzählt vomErwachsenwerden, von Abschieden und Anfängen, von großen Träumen undder Kunst der Improvisation.Mitja Hagelüken wurde am 10. Mai 2019 in Köln mit dem DeutschenKamerapreis in der Kategorie Dokumentarfilm als Kameramann für diesenFilm - eine Koproduktion von MDR und Accentus Music - ausgezeichnet.Das MDR-Programm zur DOK Leipzig 2019Es ist Dokfilmwoche im MDR: Ein Sonderprogramm im MDR-Fernsehensowie aktuelle und Spezial-Berichterstattung in Fernsehen, Hörfunkund im Netz zeigen den Stellenwert des Dokumentarfilms für den MDR:Das MDR-Fernsehen stellt ab 27. Oktober eine Woche lang sechsDokumentarfilme von internationalen Regisseurinnen vor. Die sechsPremieren stehen unter dem Motto: "Starke Frauen - Starke Filme" undführen von Dresden bis in die Ukraine, von Thailand bis in eineLeipziger Schwimmhalle und von der Ostsee in ein weißrussischesGefängnis. Es sind politische und gesellschaftliche Themen ausweiblicher Perspektive, denen der MDR seine traditionelleDokumentarfilmwoche widmet.Sonntag, 27. Oktober, 22.20 Uhr"Hochhaussinfonie" von Bettina RennerSonntag, 27. Oktober, 23.35 Uhr"Keine äußeren Verletzungen - Das Kriegstrauma einer Frau" Der Filmvon Alina Gorlova wurde im Rahmen des DOK Leipzig-Festivals 2018 mitdem mit 3.000 Euro dotierten MDR-Preis "Bester Osteuropäischer Film"geehrt.Montag, 28. Oktober, 23.05 Uhr"Happy - Mein Vater, die Thaifrau und ich" von Carolin GenreithNacht von Dienstag, 29., zu Mittwoch, 30. Oktober, 00.10 Uhr"Debüt hinter Gittern - Proben für das Leben draußen" von AnastasijaMiroshnitschenkoNacht von Mittwoch, 30., zu Donnerstag, 31. Oktober, 00.25 Uhr"Fünf Sterne" von Annekatrin HendelNacht von Donnerstag, 31. Oktober, zu Freitag, 1. November, 00.15 Uhr"Trockenschwimmen" von Susanne KimMDR KULTUR begleitet DOK Leipzig in Hörfunk, Fernsehen und im Netzunter anderem ...... mit einem MDR KULTUR SPEZIAL am Mittwoch, 30. Oktober, ab18.05 Uhr.In der von Filmexperte Knut Elstermann moderierten Live-Sendungaus dem CineStar in Leipzig werden unter anderem zu Gast sein: ConnyGundermann, Witwe des Liedermachers Gerhard Gundermann, sowie GritLemke, Regisseurin des Films "Gundermann Revier". Der Film feiert inLeipzig seine Weltpremiere.... mit dem MDR KULTUR - Filmmagazin in der Nacht vom 1. zum 2.November 2019 um 00.00 Uhr im MDR-Fernsehen. 20 Minuten dreht sichalles um die Dokfilmwoche in Leipzig.... mit einem Festivalticker unter www.mdr-kultur.de. Mitaktuellen Meldungen vom Festivalgeschehen, interessanten Entdeckungenund Beobachtungen der Festival-Reporter sowie Statements vonFilmemachern, Gästen und Besuchern ist unter mdr-kultur.de jeder nahdran am Internationalen Filmfest in Leipzig.Zudem berichtet MDR KULTUR im Radio und im Netz für die gesamteARD vom Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- undAnimationsfilm.