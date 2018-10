Leipzig (ots) - Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK (MDR) bekennt sich zumDokumentarfilm und engagiert sich auch in diesem Jahr in großem Maßeals exklusiver Medienpartner im Rahmen des 61. InternationalenLeipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm: DieMDR/Arte-Koproduktion "Meeting Gorbachev" eröffnet das Festival,darüber hinaus stiftet der MDR zwei Preise und veranstaltet einenMDR-Tag."Meeting Gorbachev" heißt die MDR/Arte-Koproduktion, die am 29.Oktober DOK Leipzig 2018 eröffnen wird. Zur Europa-Premiere ihresGorbatschow-Porträts werden auch die Regisseure Werner Herzog undAndré Singer zugegen sein.Der 76-jährige Star-Regisseur Werner Herzog, der durch seineSpielfilme mit Schauspieler Klaus Kinski ("Nosferatu","Fitzcarraldo") berühmt wurde und sich seit den 1990er-Jahren vorallem dem Dokumentarfilm widmet, hatte großes Interesse, den Mann zutreffen, der zur Überwindung der deutschen Teilung beigetragen hat.Gemeinsam mit André Singer ("Night Will Fall") traf er den ehemaligensowjetischen Staatschef in dessen Moskauer Büro und sprach mit ihmüber das Ende des Kalten Krieges und über die WiedervereinigungDeutschlands. Im Porträt kommen auch Zeitzeugen wie der polnischeSolidarnosc-Vorsitzende Lech Walesa und der ehemaligeUS-Außenminister James Baker zu Wort."Eine tragische und einsame Person"Werner Herzog, der dem Premierenpublikum vor Ort außerdem Rede undAntwort stehen wird, sagt über "Meeting Gorbachev": "MichailGorbatschow zu treffen, war eine faszinierende Erfahrung. Ich wolltekeine Biographie drehen, sondern versuchen, den Charakter dieserwichtigen Persönlichkeit zu verstehen. Er ist ein Mann, der den Laufder Geschichte des 20. Jahrhunderts geändert und mit seinenEntscheidungen die Welt, in der ich aufgewachsen bin, neu geformthat. Doch in Moskau traf ich eine tragische und einsame Person,umgeben von Menschen, die ihn für den Zerfall der Sowjetunionverantwortlich machten. Unsere Gespräche waren aufrichtig undthematisch breit gefächert - sie reichten von seiner Wut über denmangelnden Fortschritt bei der nuklearen Abrüstung, bis hin zupersönlichen Schicksalsschlägen wie dem Verlust seiner geliebten FrauRaissa im Jahr 1999. Obwohl Michail Sergejewitsch gesundheitlichnicht in bester Verfassung war, waren sein Verstand und seineAusstrahlung noch immer klar. Es war ein Vergnügen, einem solchcharismatischen und wirklichen Giganten des 20. Jahrhunderts begegnenzu können."Arte und Das Erste senden "Meeting Gorbachev" 2019 im Fernsehen.DOK Leipzig: MDR als PreisstifterDer MDR unterstützt darüber hinaus auch in diesem Jahr denDokumentarfilm als besondere Filmgattung und stiftet sowohl die mit10.000 Euro dotierte "Goldene Taube" in der Kategorie"Internationaler Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm",als auch den mit 3.000 Euro dotierten MDR-Preis "BesterOsteuropäischer Film".MDR-Tag am 31. Oktober: "Top of the Docs"-Präsentation und"Special Screening"Im Rahmen von DOK Leipzig wird der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK amMittwoch, 31. Oktober, einen MDR-Tag veranstalten.- So findet im Rahmen des MDR-Tages derARD-Dokumentarfilmwettbewerb "Top of the Docs" statt: Bereitszum 7. Mal hatte die ARD den "Top of the Docs"-Wettbewerbausgeschrieben. Gesucht wird ein kreatives und innovativesdokumentarisches Highlight für einen Sendeplatz im Ersten.Produzenten waren aufgerufen, ihre Konzepte und Ideen bis AnfangSeptember dieses Jahres einzureichen. Dabei wurde erstmals keinThema vorgegeben. Von den 62 Einreichungen aus ganz Deutschlandsind nun die fünf besten Projekte nach Leipzig eingeladen undwerden am 31. Oktober präsentiert. Der Gewinner des Wettbewerbswird bei der Berlinale 2019 in Berlin bekannt gegeben. Diesiebenköpfige Jury besteht aus programmverantwortlichenVertretern der beteiligten Rundfunkanstalten unter Leitung desARD-Chefredakteurs Rainald Becker.- Um 17.00 Uhr lädt der MDR zu einer Premiere ins LeipzigerCineStar (Kino 6): Im Rahmen eines "Special Screening" wird derDokumentarfilm "Paläste für das Volk" gezeigt. Der Film - eineKoproduktion zwischen Filmtank GmbH, AGITPROP Ltd. (Bulgarien)und dem Mitteldeutschen Rundfunk in Zusammenarbeit mit Arte -erzählt die bisweilen bizarren Geschichten der gigantischen -einst für eine revolutionäre Ewigkeit gebauten - sozialistischenVolkspaläste und die der Menschen, die sie bauten, sie instandhalten bzw. hielten und in ihren Kindheitserinnerungen tragen.Protagonisten sind der "Palast der Wissenschaften" in Moskau,der "Palast Serbiens" in Belgrad, der "Kulturpalast" in Sofia,der "Parlamentspalast" in Bukarest und der "Palast der Republik"in Berlin. Neben hochkarätigem Bildmaterial tragen kaum bekanntehistorische Aufnahmen von Bau, Eröffnungen und Festivitäten zumSchauwert bei. Im Anschluss an die Doku wird es einenPublikumsdialog geben.Im Übrigen läuft "Palace for the people" - so der englische Titel- auch im Wettbewerb bei DOK Leipzig.ARD-Programmwerkstatt am 1. November beim MDR in LeipzigAm Donnerstag, 1. November, findet zudem anlässlich von DOKLeipzig beim MDR in Leipzig die ARD-Programmwerkstatt statt. Dabeigeht es um Zukunftsperspektiven dokumentarischer Produktionen. An denWerkstattgesprächen nehmen Produzenten aus ganz Deutschland sowieVerantwortliche aus ARD-Landesrundfunkanstalten teil.Das MDR-Programm zur DOK LeipzigEin Sonderprogramm im MDR-Fernsehen sowie aktuelle undSpezial-Berichterstattung in Fernsehen, Hörfunk und im Netz zeigenden Stellenwert des Dokumentarfilms für den MDR:- Das MDR-Fernsehen sendet ein Sonderprogramm - die "Dok-Woche imMDR" - mit Neuproduktionen, die es erstmals im MDR-Fernsehen zusehen gibt:Montag, 29. Oktober, 23.05 Uhr"Muhi - Ein Kinderschicksal zwischen den Fronten"Dienstag, 30. Oktober, 23.55 Uhr"The Red Soul - Stalins Russland, Russlands Stalin"Mittwoch, 31. Oktober, 23.45 Uhr"Das Oma-Projekt"Donnerstag, 1. November, 23.35 Uhr"Anderson - Anatomie des Verrats"Freitag, 2. November, 00.30 Uhr"Glaubenskrieger - Hassan gegen den Rest der Welt"- MDR KULTUR Radiocafé, Mittwoch, 31. Oktober, 12.00 - 13.00 UhrKnut Elstermann im Gespräch mit Regisseur Werner Herzog- MDR KULTUR Spezial, Mittwoch, 31. - MDR KULTUR Radiocafé, Mittwoch, 31. Oktober, 12.00 - 13.00 UhrKnut Elstermann im Gespräch mit Regisseur Werner Herzog- MDR KULTUR Spezial, Mittwoch, 31. Oktober, 18.00 - 19.00 Uhraktuelle Berichterstattung rund um DOK Leipzig in MDR KULTUR -Das Radio- artour - Das Kulturmagazin des MDR, Donnerstag, 1. November,22.05 Uhr, MDR-Fernsehen, mit Themenschwerpunkt zu DOK LeipzigMDR KULTUR - Filmmagazin, Freitag, 2. November, 00.10 Uhr,MDR-Fernsehen mit Berichten von der DOK Leipzig- mdr-kultur.de: alle Festival-Highlights auf einen BlickWelche Filme stehen auf dem Programm? Was sind die zentralenThemen? Wie ist der MDR auf dem Festival vertreten? Antworten zudiesen und mehr Fragen gibt es unter www.mdr-kultur.de mit einemaktuellen und attraktiven multimedialem Angebot zur diesjährigen DOKLeipzig.