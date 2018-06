MDR: Caritas fordert mehr Geld für Stromkosten von Hartz-IV-Empfängern

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Der Regelsatz von Harzt-IV-Empfängern soll dringend nachgebessertwerden. Das fordert die Caritas Erfurt im MDR-Nachrichtenmagazin"Exakt". Der Betrag, der im monatlichen Regelsatz für Stromvorgesehen ist, reiche nicht aus. Das sagte der Koordinator desProjekts "Stromsparcheck" der Caritas in Erfurt, Robert Kümmel: "Wirhaben festgestellt, dass es in der Regel mindestens einen Fehlbedarfvon neun bis zehn Euro für diese Haushalte gibt." Jetzt müssepolitisch gehandelt werden.Im Hartz-IV-Betrag sind monatlich 35 Euro für die Stromkostenvorgesehen. Dieser Betrag hat sich seit 2008 lediglich um etwa siebenEuro erhöht, der durchschnittliche Strompreis in Deutschlandverdoppelte sich hingegen seit dem Jahr 2000. Diese Steigerung trifftEmpfänger von Hartz-IV-Leistungen am stärksten. Laut einer Studie derBertelsmann Stiftung geben sozial schwache Haushalte etwa 82 Prozentihres Einkommens für Grundbedürfnisse aus. Dazu gehören Wohnen, Stromund Wasser. Bei Besserverdienenden sind es dagegen nur knapp 50Prozent des Einkommens.Den "Stromsparcheck" gibt es bundesweit. Den Service könnenMenschen nutzen, die Sozialleistungen vom Amt erhalten, wie zumBeispiel Wohngeld oder Hartz IV. Bei dem Check wird festgestellt, wiedie Leistungsempfänger in ihrer Wohnung möglicherweise Energie unddamit Kosten einsparen können.Mehr dazu unter: www.mdr.de/investigativPressekontakt:MDR, CvD Kristina Ehrlich, Tel.: (0341) 3 00 48 24,E-Mail: kristina.Ehrlich@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell