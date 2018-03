MDR: Besserer Unfallschutz für die Angehörigen von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gefordert

Leipzig (ots) - In einer Umfrage für den MDR plädieren dieFeuerwehrverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dafür, diefreiwilligen Helfer bei Unfällen besser abzusichern und beiTodesfällen auch die Lebensgefährten bei den Leistungen fürHinterbliebene einzubeziehen."Die Lebensgefährtin ist beim tödlichen Unfall raus aus demSchutz. Das halten wir für überholt. Deshalb wollen wir, dassLebensgefährten den Ehepartnern gleichgestellt werden", so derVorsitzende des Thüringer Feuerwehr-Verbandes. Lars Oschmann fordertzudem eine große Witwenrente unabhängig von Alter und Heiratsurkunde.Ein weiteres Problem: Der Unfallschutz bei gesundheitlichenVorschädenJedes Jahr ziehen sich Helfer der Freiwilligen FeuerwehrVerletzungen und Erkrankungen im Einsatz zu. Gegenüber MDR-"Exakt"schätzt der deutsche Feuerwehrverband, dass bundesweit rund 400 Fällenicht durch die Unfallversicherung abgesichert sind. Grund dafür sindbei den Betroffenen meist Vorerkrankungen wieHerz-Kreislauf-Beschwerden oder vorgeschädigte Gelenke.Die Feuerwehrverbände empfehlen deshalb einen besseren Schutz fürdie betroffenen Feuerwehrleute. Die Helfer setzten sich freiwilligfür das Leben und Wohl anderer ein, sagt der Vizevorsitzende desLandesfeuerwehrverbandes Sachsen, Roland Voigt: "Wenn ihnen imEinsatz etwas passiert, darf die Gesellschaft nicht über möglicheVorerkrankungen nachdenken."Die Absicherung der freiwilligen Feuerwehrleute bei Unfallfolgenist Ländersache und unterschiedlich geregelt. In Sachsen-Anhalt zumBeispiel sollen die Unfallfolgen über einen Landesfonds in Höhe von15.000 Euro abgemildert werden.Hartmut Ziebs, Präsident des deutschen Feuerwehrverbandes, forderteine schnelle bundesweite Lösung: "Stellen Sie sich einfach mal vor,Feuerwehrleute aus unterschiedlichen Bundesländern stehen an einerEinsatzstelle, verunfallen und werden dann drei-, viermalunterschiedlich versichert sein. Das kann es nicht sein. Da muss alsoeine einheitliche Regelung her".Mehr dazu unter www.mdr.de/investigativPressekontakt:Ansprechpartnerin:CvD Kristina EhrlichTel.: 0341 300 4824, Kristina.Ehrlich@mdr.deMDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 6376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell