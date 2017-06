Leipzig (ots) - Der MDR hat in Kooperation mit der DeutschenZentralbücherei für Blinde eine App für sehbehinderte Menschenentwickelt, die ab 6. Juni abrufbar ist.Zum Tag der Sehbehinderten erweitert der Mitteldeutsche Rundfunkseine barrierefreien Programmangebote. Ab 6. Juni stehen alleMDR-Programme gebündelt auch per Android-App zur Verfügung. Bisherwar das inklusive Hörangebot für blinde, sehbehinderte und sehendeMenschen mit 55.000 Aufrufen monatlich schon sehr erfolgreich per iOSverfügbar. Dr. Thomas Kahlisch, Direktor der DeutschenZentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig: "Die App ist ein Angebotfür alle, die audiophil sind, die Spaß am Zuhören haben. Und man hatdas ganze Programm vom Fernsehen über die Radiosender in einer Hand:Ob man das abends mit ins Bett nimmt oder unterwegs hört, esfunktioniert wunderbar. Man hat den MDR immer am Ohr."Die Audio-App - nicht nur für RadiofansMit der App "MDR Audio - Das inklusive Hörangebot" können alleNutzer auf die vielfältigen Audio-Angebote des MitteldeutschenRundfunks zugreifen - wann und wo sie wollen. Die App vereint alleLivestreams der MDR-Radioprogramme, inklusive der ausschließlich imInternet verbreiteten Hörfunk-Channels. Außerdem beinhaltet sieausgewählte On Demand-Audios und Podcasts. Hören können die Nutzerweiterhin das MDR-Fernsehen sowie die Hörbeschreibungen(Audiodeskriptionen) ausgewählter Fernsehsendungen. Nachrichten,aktuelle Verkehrsmeldungen und Wetterinformationen aus demSendegebiet ergänzen das Angebot und können bei Bedarf regionalisiertwerden.Lucie Lisiewicz-Barth, Redaktionsleiterin der Telemedien des MDR,unterstreicht: "Die App 'MDR Audio' trägt zur Reichweite dervielfältigen MDR Programme bei und ist ein ganz wichtiger Baustein inpunkto Inklusion."Für sehbehinderte Menschen optimiertDie in Apple- und Android-Geräten vorhandenen Bedienungshilfenlesen blinden oder sehbehinderten Nutzern die Inhalte vor. Beimanchen Android-Geräten müssen solche Vorlesehilfen zusätzlicheingerichtet werden. "Wegen der besseren Funktionalitäten verwendenblinde Nutzer gerne iOS-Geräte. Bei Menschen mit einemRestsehvermögen ist das etwas anders, sie nutzen meistensAndroid-Geräte. Mit der Ergänzung haben deshalb jetzt auch vielesehbehinderte Menschen einen mobilen Zugang zu den MDR-Programmen",erklärt Georg Schmolz, der in der Redaktion Telemedien zuständig istfür die barrierefreien Angebote.Qualität kostenlosDie kostenlose App "MDR Audio - Das inklusive Hörangebot" kann ausdem Google Play Store oder dem iTunes App Store heruntergeladenwerden. Voraussetzung ist bei Apple-Geräten, dass mindestens das iOSBetriebssystem 7.0 installiert ist. Auf Android-Geräten funktioniertdie App ab Version 4.4.Entwickelt wurde die App mit der Deutschen Zentralbücherei fürBlinde in Leipzig (DZB). Für die iOS-Version der App sowie für seinebarrierefreien Anstrengungen hat der MDR den Sonderpreis desSächsischen Inklusionspreises 2016 erhalten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mdr.de/mdraudioPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 0063 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell