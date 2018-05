Leipzig (ots) - Der MDR werde erst wieder in die terrestrischeRundfunkverbreitung investieren, wenn die Rahmenbedingungen bei derUKW-Radioverbreitung gesichert und die Rahmenbedingungen dafürgeklärt sind. Diese klare Position, die MDR-Betriebsdirektor UlrichLiebenow und MDR-Intendantin Karola Wille am Montag, 7. Mai 2018, inLeipzig vor dem MDR-Rundfunkrat vertraten, wurde vom Aufsichtsgremiumohne Einschränkung mitgetragen. "Radio gehört zu den unverzichtbarenInfrastrukturen unseres Landes und darf nicht zum Spielballunternehmerischer Einzelinteressen werden", unterstrich derVorsitzende des MDR-Rundfunkrates, Horst Saage.Betriebsdirektor Liebenow hatte zuvor die Auswirkungen desUKW-Antennenverkaufs auf den Radiomarkt erläutert. DieAuseinandersetzungen um höhere Erlöse für die technische Verbreitunghatten vor einigen Tagen in Androhungen, die UKW-Versorgungabzuschalten, ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden. Der Streit um dieAntenne erschüttere nicht nur den Hörfunkmarkt sondern auch dieZuverlässigkeit aller anderen terrestrischen Verbreitungswege, alsoauch den Radiostandard DAB+ und die Fernsehübertragung mittels DVB-T2HD, erläuterte Liebenow.Der Rundfunkrat übte den Schulterschluss mit der Senderspitze, diean Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt und Politik appellierte: "Siesind jetzt in der Pflicht, hier regulierend einzugreifen".Pressekontakt:Horst Saage, Vorsitzender des RundfunkratesTel.: (0341) 3 00 62 21, E-Mail: rundfunkrat@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell