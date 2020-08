MDR: AfD-Politiker fordern Abstimmung über Kalbitz-Aufnahme

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR freigegebenZwei Kreisvorsitzende der AfD wollen den ehemaligen AfD-Landesvorsitzenden aus Brandenburg, Andreas Kalbitz, über eine bundesweite Abstimmung unter allen AfD-Mitgliedern wieder in die Partei holen. In einem Antrag, der dem MDR-Magazin "Exakt" vorliegt, heißt es: "Der beantragte Mitgliedsentscheid ermöglicht in diesem Sinne, den in seinen Auswirkungen desaströsen Bundesvorstandsbeschluss außer Kraft zu setzen [...]." Sollte Kalbitz jetzt einen Mitgliedsantrag stellen, wollen sie mit der Abstimmung erreichen, dass alle Parteigremien die Mitgliedschaft ermöglichen.Der Vorstoß kommt aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. Einer der Initiatoren ist der Sprecher des AfD-Kreisverbandes Rhein-Kreis Neuss, Dirk Kranefuss. Am Telefon wollte er sich nicht konkret zum Antrag äußern. Weitere Unterstützung kommt vom Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Aichach-Friedberg, Paul Traxl. Nach "Exakt"-Informationen steht er dem als rechtsextrem eingestuften und mittlerweile aufgelösten Flügel nahe. Auch er wollte den Antrag nicht kommentieren.In einer E-Mail von Dirk Kranefuss, die "Exakt" vorliegt, heißt es, das Vorgehen sei mit Stefan Möller, neben Björn Höcke Sprecher der AfD-Thüringen, abgestimmt. Kranefuss wollte sich dazu ebenfalls nicht äußern. Eine Anfrage hat Möller bislang unbeantwortet gelassen.Die beiden Initiatoren müssen mindestens 25 Kreisvorstände finden, die dem Antrag zustimmen. In einer E-Mail von Paul Traxl, die "Exakt" ebenfalls vorliegt, heißt es, "einige Kreisverbände in Bayern" hätten dem Antrag bereits zugestimmt. Darunter auch sein eigener Kreisverband Aichach-Friedberg. Wie viele Kreisverbände den Antrag bereits unterstützen würden, war von beiden ebenfalls nicht zu erfahren.Das Schiedsgericht der Partei hatte Ende Juli über die Aufhebung der AfD-Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz entschieden. Das Gremium hatte dabei einen Beschluss des Bundesvorstandes von Mitte Mai bestätigt.Dieser hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz "annulliert". ausschlaggebend sei gewesen, dass er "bei seiner Aufnahme die frühere Mitgliedschaft in der rechtsextremen und heute verbotenen "Heimattreuen Deutschen Jugend" verschwiegen" hatte. Kalbitz hat angekündigt, die Entscheidung des Schiedsgerichts vor einem ordentlichen Gericht anzufechten.Mehr dazu unter: http://www.mdraktuell.de/Pressekontakt:MDR, Anja Riediger, Tel.: (0341) 3 00 48 45, E-Mail: anja.riediger@mdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129256/4673802OTS: MDR Exklusiv-MeldungOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell