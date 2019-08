MDR/ARTE-Doku über Clara Schumann: MDR KULTUR verlost Karten für Preview mit Pianistin Ragna Schirmer in Leipzig

Leipzig (ots) - Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann zeichnetdie MDR/ARTE-Dokumentation "Leidenschaft und Pflicht und Liebe" einPorträt der Ausnahmekünstlerin. Für die exklusive Preview des Filmsam Dienstag, 10. September, in Schumanns Geburtsstadt Leipzig verlostMDR KULTUR Karten.Musikalisches Wunderkind, Klaviervirtuosin, Ehefrau desKomponisten Robert Schumann und Mutter und von sieben Kindern - ClaraSchumann (1819 - 1896) war die bedeutendste Pianistin ihrer Zeit undeine herausragende Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Ihreereignisreiche Lebensgeschichte bietet genügend Stoff für Mythen undLegenden. Anlässlich des Jubiläums hat der MDR gemeinsam mit ACCENTUSMUSIC für ARTE eine Musikdokumentation über sie produziert.Der Film "Leidenschaft und Pflicht und Liebe" beleuchtet die "dreiLeben" der Clara Schumann - als Tochter des ehrgeizigenKlavierlehrers Friedrich Wieck, als Ehefrau des Komponisten RobertSchumann und als erfolgreiche Künstlerin. Dafür betrachten dieFilmautouren Magdalena Zieba-Schwind und Andreas Morell ihrePersönlichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln - über ihre Briefe undTagebücher, über ihre Kompositionen und über Musikerinnen und Musikerwie die Pianistin Ragna Schirmer, die sich intensiv mit ClaraSchumann, ihrer Musik und ihrem Leben auseinandergesetzt haben.MDR und ARTE veranstalten am Dienstag, 10. September, um 19.00 Uhreine Preview des Films in Leipzig an historischem Ort: im ehemaligenHôtel de Pologne. Vor fast genau 185 Jahren gab Clara Schumann(damals noch Wieck) dort am 11. September 1834, zwei Tage vor ihrem15. Geburtstag, ein Solokonzert.Musikalisch begleitet wird der Abend von der Pianistin RagnaSchirmer, selbst ausgewiesene Clara-Schumann-Expertin. Nach derFilmpremiere beantworten Autorin, Produzent sowie Protagonist*innenaus dem Film Fragen des geladenen Publikums. MDR KULTUR verlost abMontag, 26. August, im Radio, Fernsehen und online Karten für dieseexklusive Preview. Alle Informationen dazu bei mdr-kultur.de.Zum Clara-Schumann-Geburtstag bereits onlineGenau am 200. Jahrestag des Geburtstags von Clara Schumann, am 13.September, ist das Filmporträt dann bereits online bei mdr-kultur.deund auf arte.tv zu sehen. In Fernsehen wird "Leidenschaft und Pflichtund Liebe" am 15. September um 23.35 Uhr auf ARTE und am 26.September, um 23.35 Uhr im MDR ausgestrahlt.Geburtstagskonzert mit Gewandhausorchester live im Radio undVideostreamGenau am Jubiläumstag, am 13. September, gibt es einen weiterenProgrammhöhepunkt im Kulturradio: Ab 20 Uhr überträgt MDR KULTUR liveaus dem Gewandhaus zu Leipzig das Konzert zumClara-Schumann-Geburtstag und zur Eröffnung der LeipzigerSchumann-Festwochen. Unter der Stabführung von Andris Nelsons spieltdas Gewandhausorchester Werke von Clara und Robert Schumann. Unteranderem interpretiert die lettische Pianistin Lauma Skride daseinziges Klavierkonzert Clara Schumanns. Das Konzert wird inKooperation mit "ARTE Concert" auch online im Videolivestream zuerleben sein.Wer sich vorab schon auf die Leipziger Schumann-Festwocheneinstimmen möchte, sollte die Sendung mit Gregor Nowak, demkünstlerischen Leiter des Festprogramms "CLARA19" nicht verpassen. Amkommenden Sonntag, 31. August, ab 11.05 Uhr gibt er im Gespräch beiMDR KULTUR einen Ausblick auf Programmhöhepunkte.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell