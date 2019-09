MDR AKTUELL für Deutschen Radiopreis nominiert (FOTO)

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 20.09.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Journalistin Julia Kastein vom Nachrichtenradio MDR AKTUELList von der Jury des Grimme-Instituts für den Deutschen Radiopreis inder Kategorie "Bestes Interview" nominiert worden. Julia Kasteinhatte im März 2019 ein vielbeachtetes Interview mit dem BautzenerOberbürgermeister Alexander Ahrens geführt.Thema war das medial verbreitete Bild einer Stadt, das in ersterLinie bestehende Vorurteile über den "braunen Osten" reproduziert,völlig losgelöst von der tatsächlichen Faktenlage. Im Zentrum standdie Frage, ob beim Brand einer geplanten Asylbewerberunterkunft imJahr 2016 tatsächlich die Löscharbeiten behindert worden waren -unter dem Beifall einer schaulustigen Menge.Durch die minutiöse Rekonstruktion des Geschehens konnte dieserVorwurf im Nachhinein zwar entkräftet werden. Für die bundesweiteMedienöffentlichkeit war diese Auflösung dann aber nicht mehrspannend genug. Was blieb, war ein erheblicher Imageschaden fürBautzen. Im Interview gelingt die kritische Auseinandersetzung mitdem Krisenmanagement der Stadt und einer auf schnelle Schlagzeilengetrimmten Medienmaschinerie.MDR-Chefredakteurin Jana Hahn lobte vor allem die unverstelltejournalistische Neugier der Nominierten: "Julia Kastein gibt sichnicht zufrieden mit dem oberflächlichen Schein, mit der scheinbarsicheren Erkenntnis. Sie überprüft, sie vergleicht, sie stelltZusammenhänge her - und vor allem leitet sie daraus die richtigenFragen ab. Sie ist neutral, sie bleibt fair und sie arbeitetergebnisoffen. Das ist unser Anspruch an professionellen Journalismusund Julia Kastein steht dafür wie kaum eine Zweite."Julia Kastein wurde 1968 in Hamburg geboren und arbeitet seit 1999für den Mitteldeutschen Rundfunk, u.a. als Moderatorin imNachrichtenradio MDR AKTUELL. Seit Juli 2019 berichtet sie alsKorrespondentin aus dem ARD-Studio in Washington.Zu den Favoriten für den Deutschen Radiopreis 2019 gehört außerdemin der Kategorie "Beste Innovation" das von MDR KULTUR zur LeipzigerBuchmesse 2019 gestartete Multimedia-Projekt "Müllerbaukasten". Inder Web-Plattform www.muellerbaukasten.de können Texte sowie selteneTon- und Zeitdokumente des Dramatikers Heiner Müller (1929 - 1995)online erforscht und neu zusammengebaut werden. Dazu gehört auchMüllers Stück "Der Bau", das namens- und ideengebend für das Projektwar.Der Deutsche Radiopreis wird am 25. September in Hamburgverliehen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell