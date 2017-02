MDM Group AG weist bösartige Verleumdung zurück

Meggen (ots) - Die MDM Group AG in Meggen/Schweiz ist einInvestmenthaus, das seit 10 Jahren in unterschiedlichenWirtschaftszweigen erfolgreich aktiv ist. Seit geraumer Zeit müssenInvestoren und Geschäftspartner bösartige Berichte auf teils anonymenInternetseiten lesen. Das Prekäre: Diese Internetseiten suggerierenWohltaten zu vollbringen, gar gegen Betrug im Finanzwesen zu agierenund tragen zum Teil irreführende Namen wie "Anwalt" in der Domain,jedoch wollen die Seitenbetreiber keinesfalls für lückenloseAufklärung sorgen, sondern seriöse Unternehmen verunglimpfen.Die MDM Group AG weist mit dieser Stellungnahme alle Vorwürfe vonsich und rügt diese Verleumdungsangriffe scharf. Rechtliche Schrittewurden eingeleitet, allerdings verstecken sich manche Urheber derverleumderischen Informationen hinter anonymen Adressen. "Daserschwert uns die rechtliche Handhabe gegen die kriminellen Angriffeauf unser Unternehmen, die MDM Group AG", sagt Ozlem Utanc,Kommunikationsbeauftragte des Unternehmens.Auf teils anonymen Blogs sind seit geraumer Zeit mehrere Artikelzu lesen, die darüber informieren, dass die MDM Group AG mitUnregelmäßigkeiten oder gar Betrug in Verbindung steht. "Dies nötigtuns dazu, gegenüber unseren Geschäftspartnern und Investoren einepersönliche Erklärung abzugeben. Zu allererst verwahren wir unsdagegen, die MDM Group AG als Betrüger oder Abzocker zu verleumden,was auch eine Verleumdung unserer Mitarbeiter darstellt. Wir tarnennichts, wir spielen mit offenen Karten, dies können unserelangjährigen Partner bestätigen! Wir arbeiten langfristig mitrenommierten Partnern zusammen, dies unterstreicht unsereSeriosität."Das Unternehmen ist seit 10 Jahren erfolgreich im internationalenHandelsgeschäft mit dem Schwerpunkt Textilien vertreten - dies istneben der Immobilienverwertung das Kerngeschäft. "Die bösartigeBehauptung, die man unter der Überschrift "MDM Group AG macht denLaden dicht" lesen kann, ist lächerlich und unbegründet. Wir sindseit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für die bekanntestenOnlinewarenhäuser der Welt, außerdem erhalten unsere Investoren ihreRendite sowie das uns anvertraute Kapital in der versprochenen Höheverzinst, respektive ausgezahlt"."Öffentliche Anfragen, soweit sie als seriöse Berichterstattungübermittelt werden, sind uns herzlich willkommen. Wir scheuen keinekritischen Nachfragen, weil wir davon überzeugt sind, dass 10 Jahreerfolgreicher Marktaktivitäten, Bestätigung genug sind. Andererseitswerden wir "selbsternannten Journalisten" keine Bühne bieten, umbösartige Verleumdungen oder anderweitige Falschaussagen zuveröffentlichen. Wir prüfen rund um die Uhr alle uns zur Verfügungstehenden Mittel, um dem kriminellen Treiben ein Ende zu setzen. Wirwerden nicht aufhören, alle rechtlichen Maßnahmen zu prüfen, um eineKlarstellung einzufordern", betont die Kommunikationsbeauftragte.Die MDM Group AG steht ihren Geschäftspartnern und Investoren füralle Anfragen zur Verfügung und sorgt auch weiterhin für nahtloseTransparenz.Pressekontakt:MDM Group AGFrau Ozlem UtancRütliweg 36045 MeggenSchweizozlem@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell