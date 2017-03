MDM Group AG investiert in 50 Mio-Immobilienprojekt in Schweden

Meggen (ots) - Der Expansionsdrang der Schweizer MDM Group AG istungebrochen und präsentiert ihren Investoren ein weiteresschlagkräftiges Argument, um in das Unternehmen zu investieren. DieUnternehmensleitung teilte heute mit, dass neben den Investitionen imtürkischen Bodrum, wo in mondäne Feriendomizile mit Meerblickinvestiert wird, ein weiterer Millionendeal unter Dach und Fachgebracht werden konnte. Dabei geht es um ein 50 Mio-Immobilienprojektim schwedischen Halmstad, das die Errichtung von insgesamt 1.750Seniorenwohnungen beinhaltet. Der Bau der ersten 100 Wohnungen hatbereits begonnen, eine Fertigstellung wird bereits für den Sommererwartet. Die Zusicherung der schwedischen Regierung, dieMieteinnahmen aus diesem Seniorenresidenzen staatlich zu garantieren,stellt neben der Top-Verzinsung, die die MDM Group AG ihren Anlegernbietet, einen weiteren Anreiz dar, in das Geschäftsmodell desUnternehmens zu investieren. Neben dem Handel mit Textilien, der dasHauptgeschäft der Gesellschaft ausmacht, konzentriert sich die MDMGroup AG mehr und mehr auf die Projektierung von Immobilien, wobeisie als Errichter und Vermarkter fungiert. Die daraus resultierendenMargen stellen ähnlich wie die des außerordentlich erfolgreicheninternationalen Textilgeschäftes die Basis für die Spitzenverzinsungdar, die die Firma ihren Kunden garantieren kann.Dabei erhalten Anleger ab einem Mindestbetrag von 5.000.- Euro beieiner durchschnittlichen Laufzeit von 12 Monaten etwa 8-10% Zinsenp.a. In einzelnen Fällen können sogar Verzinsungen von bis zu 20%p.a. erzielt werden. Solche Aussichten auf eine gewinnbringendeUnternehmensbeteiligung hat viele Investoren, die wegen derNiedrigzinsphase händeringend nach Investitionsmöglichkeiten suchen,auf die Angebote der MDM Group AG aufmerksam gemacht.Die Vielzahl von Investoren und täglich neue Anfragen nach einerBeteiligung an der MDM Group AG, haben die Firmenleitung bewogen, denin diesem Jahr stattfindenden Börsengang auf das 2. Quartal 2017vorzuziehen. Damit bekommen Kunden und Interessenten die Möglichkeit,am "going public-Prozess" des Konzerns zu partizipieren und auch indiesem Segment des Finanzgeschäftes am Erfolg der MDM Group AGmitzuverdienen. Eine aussichtsreiche Erstplatzierung an einemeuropäischen Börsenplatz wäre die Krönung eines sehr erfolgreichenGeschäftsmodells, dessen zukünftige Ausrichtung auf Expansion undGewinnmaximierung fokussiert ist. Durch den Kapitalzufluss, den dieAnleger dem Unternehmen zuführen, können weitere Projekte in Planunggenommen werden, um den Standort Europa gezielt nach profitablenInvestments zu durchforsten und die Grundlage für eine Ausdehnung dergeschäftlichen Aktivitäten in Verbindung mit einer Spitzenverzinsungzu schaffen.Pressekontakt:MDM Group AGFrau Ozlem UtancRütliweg 36045 MeggenSchweizozlem@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell