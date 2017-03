MDM Group AG vor Börsengang: Aktien bereits zweifach überzeichnet

Meggen (ots) - Interessierte Anleger können sich freuen: Inwenigen Wochen geht die MDM Group AG an die Börse. Das Unternehmenhatte vor Kurzem angekündigt, dass der eigentlich erst für dasJahresende geplante Börsengang auf das zweite Quartal 2017 vorgezogenwerden würde.In Bezug auf den geplanten Börsengang gibt es bereits jetztpositive Anzeichen, dass dieser erfolgreich absolviert werden wird.So sind die vorbörslichen Aktien in den Vereinigten Staaten schonzweifach überzeichnet.Die MDM Group AG ist im Bereich Einzelhandel tätig und handeltvorrangig mit Textilien, Konkurswaren sowie Rest- und Sonderposten.Durch die hohen Stückzahlen ergeben sich äußerst günstigeEinkaufspreise. So konnte die MDM Group im Bereich desinternationalen Handels in den vergangenen zwei Jahren einen enormenUmsatzzuwachs von etwa 400 Prozent verbuchen.In Zukunft will das Unternehmen verstärkt Investitionen imUS-amerikanischen Immobilienmarkt durchführen. Aktuell führt MDMbereits Übernahmeverhandlungen mit einem US-amerikanischenBaugiganten. Eine derartige Übernahme würde den Aktienkurswahrscheinlich sehr positiv beeinflussen, sodass sich allein aufgrunddieser Tatsache für Investoren hohe Renditechancen ergeben. Durch dieÜbernahme wird nicht nur der Umsatz weiter steigen, sondern dieGewinne dürften sich ebenfalls erhöhen.In das positive Gesamtbild zum geplanten Börsengang passt dieNachricht, dass dieser durch Dr. Albert Lorenz begleitet wird. Dr.Lorenz genießt auf diesem Gebiet hohes Ansehen und begleitete in derVergangenheit bereits mehrere Weltkonzerne bei ihrem Börsengang. Mitund nach dem Börsengang haben interessierte Anleger somit die Chance,durch den Erwerb der MDM-Aktien ein rentables Investment mit gutenGewinnchancen zu tätigen.Über die MDM GroupDie in der Schweiz ansässige MDM Group AG hat sich auf den Handelmit diversen Produktarten spezialisiert. Dazu gehören insbesondereTextilien, Sonder- sowie Restposten und auch Konkursware. Der Kerndes Geschäftsmodels besteht darin, solche Waren zu erheblichreduzierten Preisen zu erwerben, die teilweise 90 Prozent unter demregulären Handelspreis liegen. Auf dieser Basis verzeichnet die MDMGroup sehr hohe Gewinnmargen. Über den Weg von Nachrangdarlehen habenauch private Investoren die Möglichkeit, in dieses Geschäftsmodell zuinvestieren, in Kürze zusätzlich durch den Erwerb der Aktien.Pressekontakt:MDM GROUP AGRütliweg 36045 MeggenSchweizVAT: CHE-113.049.364info@mdmgroup.chAnsprechpartner: Frau Özlem UtancTel.: +41 41 5880124E-Mail: ozlem@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell