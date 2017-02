MDM GROUP zieht geplanten Börsengang vor

Meggen / Schweiz (ots) - Der geplante Börsengang der MDM GROUP AGwird nun nicht erst Ende des Jahres erfolgen, sondern bereits zumzweiten Quartal 2017. Durch den Börsengang möchte das Unternehmenfrisches Kapital generieren, um so mehr Geld in den Warenhandel zuinvestieren. Auch Privatanleger sollen so die Möglichkeit bekommen,unkompliziert vom Geschäftsmodell des Unternehmens zu profitieren.Im Einzelhandel werden in Deutschland jedes Jahr hohe Umsätzegeneriert. Besonders interessant ist dabei für Anleger dieGewinnspanne. Diese beträgt nicht selten durchschnittlich 30 Prozent.Die MDM GROUP AG arbeitet in diesem Marktsegment. Im Detail handeltdas Unternehmen hauptsächlich mit Textilien, Rest- und Sonderpostensowie Konkurswaren. In diesem Bereich konnte die MDM GROUP bereitshohe Gewinne erzielen. Im internationalen Handel spricht die AGallein in den letzten zwei Jahren von einem Umsatzzuwachs von rund400 Prozent.Gewinne kann das Unternehmen bereits im Einkauf erzielen. DieHandelswaren wie Textilien, Rest- und Sonderposten sowie Konkurswarenvieler Top-Hersteller werden zu sehr günstigen Konditioneneingekauft. Durch ein hohes Einkaufsvolumen sind Ersparnisse von biszu 90 Prozent unter dem regulären Großhandelspreis üblich. Zusätzlichzum günstigen Einkauf der Waren plant das Unternehmen im Jahr 2017den Kauf von zwei Top-Textilmarken, wodurch das Produktangebot nocherweitert werden und die Unternehmensgruppe zudem einen direktenEinfluss auf die Preise ausüben kann.Dank eines einzigartigen Vertriebsnetzwerks ist es möglich, diegekauften Waren innerhalb kurzer Zeit wieder zu veräußern. Dazuarbeitet die Unternehmensgruppe mit zahlreichenOnline-Vertriebspartnern zusammen und kann damit stets deneffizientesten Vermarktungskanal für die Produkte auswählen. Aufdiese Weise lässt sich nicht nur ein schneller Warenumsatz erzielen,sondern es werden auch die maximalen Verkaufserlöse realisiert.Jeden Monat kauft und verkauft die MDM GROUP Waren und setztdadurch die Einlagesummen mehrfach um. Mit jeder Transaktion könnenGewinne erzielt werden. Einlagen erhält das Unternehmen dabei nichtüber Bankkredite, sondern über nachrangige Darlehen. Privatpersonenkönnen dem Unternehmen Geld leihen und erhalten dafür Zinsen. DieZinsen werden zuvor fest vereinbart und liegen lautUnternehmensangaben derzeit bei neun Prozent. Bei speziellenProgrammen sind sogar Zinsen von bis zu 20 Prozent möglich.Über die MDM GROUP AGDie MDM GROUP ist ein Schweizer Unternehmen, das in Produkte allerArt investiert. Spezialisiert hat sich die Unternehmensgruppe auf denHandel mit Textilien, Sonder- und Restposten sowie Konkursware. DasGeschäftsprinzip beruht darauf, die Waren zu deutlich reduziertenPreisen von bis zu 90 Prozent unter dem regulären Großhandelspreis zuerwerben. Dadurch verzeichnet das Unternehmen hohe Gewinnmargen.Privatpersonen können in dieses Geschäft über Nachrangdarleheninvestieren. Dafür wird ihnen eine festverzinsliche Vergütungzugesagt.Des Weiteren wird sich die MDM Group künftig im Luxusautosegmentengagieren. Dazu werden bereits umfangreiche Verhandlungen mit einemder renommiertesten Autohändler beziehungsweise VerkaufsleiterDeutschlands geführt. Details dazu folgen in Kürze.Pressekontakt:MDM GROUP AGRütliweg 36045 MeggenSchweizVAT: CHE-113.049.364info@mdmgroup.ch+41 41 5880124Ansprechpartner: Frau Özlem UtancTel.: +41 41 5880124E-Mail: ozlem@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell