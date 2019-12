MDL Beast Festival - das spektakuläre saudi-arabische Ereignis präsentiert internationale und nationale Talente vor einem begeisterten Publikum von 150.000 Festivalbesuchern

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - - Saudi-Arabiens wegweisendes Musik-,Kunst- und Kulturfestival überrascht und begeistert die Gäste weiterhin. DavidGuetta und Steve Aoki beherrschen die Big-Beast-Bühne mit einem elektrischenBack-2-Back-Set zum Abschluss.- Web-Video herunterladen: https://we.tl/t-W5okmHDMAwMDL Beast, das größte Kunst-, Kultur- und Musikfestival in Saudi-Arabien, hatseine Gäste an seinem zweiten Tag wiederum begeistert. Es wurde in den letztenzwei Tagen von 150.000 begeisterten Fans aus der gesamten Region und aus allerWelt besucht.Auf der Big-Beast-Bühne freuten sich die Zuschauer über atemberaubende Auftrittedes saudi-arabischen DJ-Duos Dish Dash, bevor internationale Superstars wie JBalvin, Camelphat, Danny Tenaglia, Steve Aoki und David Guetta auf die Bühnetraten. Aoki und Guetta schlossen die Nacht nach ihren Einzelauftrittengemeinsam auf der Bühne in einem Back-2-Back ab.Auf der Down-Beast-Chill-Out-Bühne feierte ein Publikum in Hochstimmung unteranderem Auftritte von Lady Lou, Hatoon, Dokkan und Usif.David Guetta kommentierte seine Erfahrungen von seinen Auftritt bei MDL Beastwie folgt: "Es bedeutete für mich wirklich unheimlich viel, hier inSaudi-Arabien zu sein - wir machen Geschichte. Ich sehe die Begeisterung allerJugendlichen des Landes und diese Freude in ihren Augen, und Teil diesesAugenblicks zu sein, ist ein Privileg. Es ist auch das erste Mal, dass ich mitSteve Aoki einen Back-to-Back gespielt habe."Künstler wie Cosmicat, DJ Baloo, der ein B2B mit Mohanned Nassar von Vinyl Moduspräsentierte, und Desertf!sh spielten auf der Saudi-Beast- und derUnderground-Beast-1-Bühne. Sie begeisterten Tausende von anfeuernden Fans.Am zweiten Tag beeindruckten Weltklasse-Künstler wie Fuerza Bruta und CirqueBijou die Menge mit ihren überwältigenden Auftritten. Die Zuschauermenge war vonden 22 einzigartigen und noch nie gesehenen Auftritten begeistert undhocherfreut. Sie wurden speziell für MDL Beast geschaffen.Der Global Street Food Market und Saudi Alley hießen alle willkommen, um dasBeste von örtlichen und internationalen Marken zu probieren. Chefköche aus demlateinamerikanischen MNKY HSE schufen speziell für die Veranstaltungmaßgeschneiderte Menüs und neue Cocktails.Die Designer waren vor Ort in der Shopping-Therapie-Zone, um der Welt ihrefantastischen saudi-arabischen Designs vorzustellen.Marriam Mossalli, Gründerin von Niche Arabia, sagt: "Ich habe es zu meinerpersönlichen und professionellen Mission gemacht, saudi-arabische kreativeTalente zu fördern und zu feiern. Saudi-Arabiens Modebranche boomt, und ich binstolz darauf, dass das MDL Beast Festival so viele aufstrebende Designerunterstützen konnte. Die Möglichkeit, diesen Einzelhandelsbereich bei einemFestival in der Größe von MDL Beast zu schaffen, gibt dem saudi-arabischem Stileine wirklich globale Plattform."In der MDL Beast XP-Zone erkundeten Menschen einen Bereich, der fürFestivalbesucher konzipiert ist, um auf unterschiedliche Weise mit Tönen undKlängen zu interagieren und zu spielen. Die Teilnehmer wurden dazu ermutigt, imspeziellen Ausstellungsbereich "Beyond the Beats" (über den Rhythmus hinaus) zugehen. Dazu gehörte ein On-site-Aufnahmestudio, das zeigte, wie Musik als Kraft für das Gute genutzt werden kann. MDL Beast Festival - das spektakuläre saudi-arabische Ereignis präsentiert internationale und nationale Talente vor einem begeisterten Publikum von 150.000 Festivalbesuchern