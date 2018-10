MDC: Das macht sprachlos!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert MDC per 26.10.2018 bei 27,95 USD. MDC zählt zu "Wohnungsbau".

Nach einem bewährten Schema haben wir MDC auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,29 Prozent liegt MDC 1,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Home & Office Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,69. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,51 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Home & Office Products) von 29,01. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält MDC auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der MDC-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,36 USD. Der letzte Schlusskurs (27,95 USD) weicht somit -7,94 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (30,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,96 Prozent Abweichung). Die MDC-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die MDC-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.