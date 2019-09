MDAX schlägt DAX: Aufsichtsräte internationaler, agiler und günstiger als DAX-Gremien - Erstmals Frauenquote überschritten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

München (ots) -- MDAX holt bei Diversität der Aufsichtsräte schnell auf und iststellenweise weiter als der DAX- Mehr nicht-deutschsprachige Aufsichtsräte als beim DAX- Anteil der Digitalisierungsexperten steigt schneller- MDAX-Aufsichtsräte verursachen nur die Hälfte der Kosten vonDAX-Aufsichtsräten- Verflechtung der MDAX-Unternehmen über Aufsichtsräte geringer alsbeim DAX- Erstmals ist auch in MDAX-Aufsichtsräten die Frauenquote von 30%überschritten- Aber zwei Drittel der MDAX-Unternehmen haben noch rein männlicheVorständeDie im Aktienindex MDAX zusammengefassten 60 Unternehmen haben diesesJahr bei der Diversität ihrer Aufsichtsräte große Fortschritte gemachtund den DAX zum Teil sogar überholt. So sind die Aufsichtsräte des MDAXmit einer Quote nicht-deutschsprachiger Mitglieder von 27% bereitsinternationaler als der DAX mit 20%. Auch hat der MDAX dieses Jahr zumersten Mal die gesetzliche Frauenquote von 30% überschritten; derFrauenanteil in MDAX-Aufsichtsräten (Kapitalseite) liegt jetzt bei 30,6%,auf die gesamten Gremien bezogen (inkl. Arbeitnehmervertretung) bei 32%.Zwar hat der DAX die Frauenquote schon vor zwei Jahren erreicht, dochverlief die Entwicklung beim MDAX seit 2013 steiler, denn beim MDAX lagder Frauenanteil vor sechs Jahren erst bei 14%. Auch liegt derFrauenanteil der dieses Jahr neu gewählten Aufsichtsräte beim MDAX mit33% deutlich höher als beim DAX (22%). Zudem gibt es erstmals dreiweibliche Aufsichtsratsvorsitzende (gegenüber zwei Frauen an der Spitzevon Aufsichtsräten im DAX). Das geht aus einer Erhebung derPersonalberatung Russell Reynolds Associates hervor. Das auf dieBesetzung von Spitzenpositionen spezialiserte Unternehmen untersucht dazuseit 2015 die Zusammensetzung der Aufsichtsräte der MDAX-Unternehmen."Der MDAX steht oft im Schatten des 'großen Bruders' DAX. Dochmittlerweile ist der MDAX zum Teil agiler und dynamischer als der DAX,wenn es um die Besetzung der Aufsichtsräte geht, Veränderungen verlaufenschneller. Das sehen wir bei der Frauenquote. Auch bei derInternationalisierung ist der MDAX weiter als der DAX", sagt Jens-ThomasPietralla, Leiter der Europäischen CEO & Board Praxisgruppe bei RussellReynolds Associates.Die Zahl der Digitalisierungsexperten in MDAX-Aufsichtsräten stieg in denvergangenen beiden Jahren um 74%, und damit schneller als beim DAX.Aktuell verfügen 43% der Unternehmen über Digitalkompetenz, 20% habenzwei oder mehr Digitalisierungsexperten an Bord; 12% aller Aufsichtsräte(Aktionärsvertreter) verfügen über Expertise in Digitaliserungsfragen.Allerdings ist dieses Wissen noch nicht gleichmässig verteilt; der Anteilder Unternehmen, die noch gar keinen Experten für Digitalisierung in denAufsichtsrat berufen haben, ist höher als beim DAX."Während der MDAX zunächst hinterherhinkte, hat er nun bei der Besetzungder Aufsichtsräte mit Digitaliserungsexperten Fahrt aufgenommen und beimTempo den DAX überholt", sagt Dr. Thomas Tomkos, Leiter der deutschen CEO& Board Praxisgruppe bei Russell Reynolds Associates.Großen Nachholbedarf gibt es jedoch - ähnlich wie beim DAX - beimFrauenanteil auf Vorstandsebene. So haben zwei Drittel derMDAX-Unternehmen (40 von 60 Firmen) immer noch einen rein männlichenVorstand. Im DAX gibt es noch sieben Unternehmen (von 30), die keine Frauim Vorstand haben.Beim Vergleich der Vergütungen kommt die Untersuchung von RussellReynolds zu dem Ergebnis, dass die Aufsichtsräte der MDAX-Unternehmensehr viel günstiger arbeiten als die vergleichbaren Gremien des DAX. DieAufsichtsräte kommen mit weniger Personal aus und die Vergütung liegt mitdurchschnittlich 100.000 Euro pro Jahr fast 50% unter der Bezahlung derDAX-Kollegen und -Kolleginnen. Die höchste durchschnittliche Bezahlunggibt es bei Axel Springer (mehr als 300.000 Euro), die niedrigste beiTelefonica Deutschland (weniger als 25.000 Euro). Das Gehaltsgefällezwischen Aufsichtsräten und Vorständen ist beim MDAX - ähnlich wie im DAX- hoch: Vorstandsvorsitzende verdienen 13 Mal mehr als ihreAufsichtsratsvorsitzenden (im Durchschnitt rund 2,4 Millionen Euro).Weiter kommt die Russell Reynolds-Studie zu dem Ergebnis, dass dieVerflechtung der MDAX-Unternehmen untereinander durch Aufsichtsräte mitmehreren Mandaten weiter abnimmt und insgesamt gering ausfällt. Nur 22Unternehmen sind auf diese Weise miteinander verbunden. 38 Unternehmen(63%) haben keine einzige Verbindung innerhalb des Indexes. DieVerflechtung ist damit geringer als beim DAX (7 Unternehmen oder 23%haben keinerlei Verbindung untereinander).Die Studie bewertet die Zusammensetzung der MDAX-Aufsichtsräte nach denKriterien Geschlechteranteil, Nationalitäten, Auslandserfahrung,Altersverteilung und Verweildauer, und vergibt dafür eine Gesamtnote. Diedurchschnittliche Bewertung verbessert sich 2019 auf 2,3 (deutschesSchulnotensystem). Das Ranking führen dieses Jahr Evonik, Metro undTelefonica Deutschland an.Vollständige Studie herunterladen: http://ots.ch/UA2asfPressekontakt:Shepard Fox CommunicationsAxel SchafmeisterTel.: +41 44 252 0708Mobil: +41 78 714 8010axel.schafmeister@shepard-fox.comOriginal-Content von: Russell Reynolds Associates, übermittelt durch news aktuell