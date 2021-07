MDAX | alstria office REIT Aktie springt um 10,04 % auf auf 18,75 EUR – Gerüchte um Brookfield der Grund?

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

21.07.2021 – Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) Aktie feuert heute ein Kursfeuerwerk ab. Wieso? Auf der Homepage findet sich aktuell kein Hinweis. Die letzte Nachricht datiert vom 29.06.2021 über einen „Vermietungserfolg in Stuttgart“. Im Netz finden sich Spekulationen über ein angeblich geplantes Übernahmeangebot von Brookfield. So findet sich auf Bloomberg eine entsprechende Meldung, dass „Kreise bei Brookfield darüber nachdächten“.

Zuletzt wurde im Rahmen einer §40 Meldung am 02.07.2021 eine Erhöhung der Anteile Brookfield Asset Managements Inc. der alstria office REIT auf 8,35 % (zuvor 2,98 %) mitgeteilt. Ansonsten finden sich keinerlei offizielle Hinweise, die diese Vermutung bestätigen können.

Wer ist Brookfield?

Brookfield Asset Management Inc. ist ein Unternehmen eines börsennotiertes kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen mit Firmensitz in Toronto namens Brookfield Business Partners LP. Und die Brookfield-Gruppe investiert für seine Kunden über verschiedene Fonds überwiegend in sogenannten alternativen Vermögensgegenständen, insbesondere im Immobilien- und Infrastruktursektor.

Vom Volumen wäre eine alstria Übernahme durchaus möglich für die Kanadier.

Zuletzt erwarb ein Brookfield – Unternehmen für 5 Mrd. USD Ende Juni die europäische Modulaire Group, Anbieter von modularen „Work Spaces“. Finanziert wurde der Deal unter anderem von der Brookfield Business Partners LP mit 1,6 Mrd USD. Und die Marktkapitalisierung der alstria office REIT liegt derzeit bei gut 3 Mrd EUR nach dem 10% Anstieg von gerade.

Jetzt wären eigentlich Meldungen der Beteiligten fällig. Entweder von Brookfield, ob eine solche Übernahmeabsicht besteht oder nicht. Oder von alstria office REIT, ob dem Unternehmen Gründe für diese Kursbewegung bekannt sind – oder eben nicht. Die nächsten Stunden sollten spannend sein.