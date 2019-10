MDAX | Zalando bleibt dran

Eine deutlich höhere Anzahl an Bestellungen (plus 25,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 34,7 Mio.) schlug sich im dritten Quartal im Umsatz nieder, der um 26,7% auf 1,5 Mrd. Euro anstieg. Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg um 24,6% auf 1,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen erzielte im gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 6,3 Mio. Euro, was einer Marge von 0,4% entspricht.

Chief Financial Officer David Schröder sagte: "Das Jahr ist bisher sehr erfolgreich verlaufen. Wir hatten ein starkes drittes Quartal mit vielen neuen aktiven Kundinnen und Kunden, die immer häufiger zu uns kommen, um sich inspirieren zu lassen. Unser Geschäft wächst in allen Regionen stark. Diesen Schwung wollen wir mit ins vierte Quartal nehmen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Cyber Week und die Weihnachtszeit zu feiern."

Über EINE MILLIARDE

Zum ersten Mal in seiner Geschichte verzeichnete Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle in einem Quartal mehr als eine Milliarde Seitenbesuche (plus 37,3% im Vergleich zum Vorjahr). Mit dieser Rate könnnen die Umsatzsteigerungen leider noch nicht ganz mithalten - aber je mehr Views, desto mehr potentieller Umsatz. Also Richtung stimmt, Wachstumsstory ist noch in Takt. Und so sehen dann auch die Zahlen nicht so schlecht aus:

Zalando steigerte im Neunmonatszeitraum das GMV um 23,5% auf 5,7 Mrd. Euro (Neunmonatszeitraum 2018: 4,6 Mrd. Euro) und den Umsatz um 20,7% auf 4,5 Mrd. Euro (Neunmonatszeitraum 2018: 3,7 Mrd. Euro). Das bereinigte EBIT lag bei 114,5 Mio. Euro, was einer Marge von 2,5% entspricht (Neunmonatszeitraum 2018: 55,5 Mio. Euro, Marge 1,5%).

Prognose bleibt

Nach den starken Ergebnissen der ersten neun Monate bestätigt Zalando den Ausblick für das Gesamtjahr 2019. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein GMV-Wachstum von 20 bis 25% und ein Umsatzwachstum rund um das untere Ende dieser Spanne sowie ein bereinigtes EBIT in der oberen Hälfte der Spanne von 175 bis 225 Mio. Euro. Weiterhin plant Zalando in 2019 mit Investitionen in Höhe von rund 300 Mio. Euro. Keine Prognosereduktion, das ist derzeit ja schon ein Qualitätsmerkmal - und das wichtigste Quartal kommt ja erst noch; hier entscheidet sich einiges.

Aktuell (31.10.2019 / 07:17 Uhr) notieren die Aktien der Zalando. zum Xetra-Handelsschluss mit einem Plus von 0,56 EUR (+1,36 %) bei 41,78 EUR.



