MDAX | WACKER Chemie stark. CEO Hartel: Es wird ein „… ausgezeichnetes Jahr.“

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) hat dieses Jahr bereits seine Prognose mehrfach angehoben – und die Entwicklung im dritten Quartal bestätigt mit Rekordumsätzen die hohen Erwartungen.

Der Umsatz erreichte im Q3 rund 1.658,6 Mio EUR – plus 40% gegenüber Vorjahr, 11 % gegenüber dem Vorquartal. Wobei sich in den 40 % gegenüber dem Vorjahr sich zu einem guten Teil der Basiseffekt durch die Coronaeinschränkungen in 2020 auswirkt. Der Konzernumsatz der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres beträgt 4.519,2 Mio EUR(9M 2020: 3.453,0 Mio). Das ist ein Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

WACKER hat im 3. Quartal 2021 ein EBITDA von 433,7 Mio EUR erzielt. Mehr als eine verdopplung eggenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber dem Vorquartal ist das EBITDA immerhin um 33 % gestiegen.

„WACKER befindet sich auf einem sehr guten Kurs.

Im abgelaufenen Quartal haben wir einen Rekordumsatz erzielt. Ich gehe davon aus, dass 2021 ein ausgezeichnetes Jahr für WACKER wird“, sagte Konzernchef Christian Hartel am Donnerstag in München. Zu den guten Ergebnissen im 3. Quartal haben laut Hartel alle Bereiche beigetragen. „Unser Geschäft mit Polysilicium hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Der Ausbau der Photovoltaik nimmt weltweit immer mehr Fahrt auf. Dadurch steigt die Nachfrage nach unserem Polysilizium für hocheffiziente Solarzellen. Dazu kommt, dass der Preisanstieg bei Solarsilicium unser Geschäft unterstützt hat. Auch in der Halbleiterindustrie ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Bereits heute steckt unser hochreines Polysilicium in fast jedem zweiten Computerchip, der weltweit verbaut wird. Wir wollen unsere Marktposition hier weiter stärken. WACKER liefert die hohe Qualität, die für leistungsfähige Solarmodule und Halbleiter gebraucht wird.“

Generell – es brummt bei Wacker Chemie

Auch in den Chemiebereichen sei die Nachfrage in den vergangenen Monaten gestiegen, so Hartel weiter. „Bei den Siliconen verfolgen wir seit Jahren die Strategie, unser Angebot an Spezialprodukten auszubauen. Das zahlt sich immer mehr aus. Im abgelaufenen Quartal haben wir in allen Anwendungsfeldern für Silicone zweistellige Zuwachsraten verzeichnet. Unsere Silicon-Spezialitäten bieten dort vielfältige, unverzichtbare Eigenschaften.“, erläuterte Hartel. „Bei den Polymeren profitieren wir als Marktführer unter anderem von einer weltweit hohen Bautätigkeit. Unsere Polymerprodukte sind ein unverzichtbarer Grundstoff für innovative Lösungen im Baubereich.“

Gut entwickelt hat sich laut Hartel zudem das Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Produkten. „Gerade die Biotechnologie ist ein ganz wichtiges Zukunftsfeld für WACKER. Hier sind zuletzt vor allem die Umsätze im Bereich Biopharmazeutika gestiegen. Auch unser Geschäft mit Cyclodextrinen ist gewachsen. Die speziellen Eigenschaften dieser Moleküle eröffnen zahlreiche Anwendungsbereiche. Sie können zum Beispiel die Löslichkeit von Arzneistoffen erhöhen und so deren Bioverfügbarkeit verbessern.“

Absolutes „Highlight“: Silicium – Solarboom lässt Gewinne förmlich explodieren

WACKER POLYSILICON hat im Berichtsquartal einen Gesamtumsatz von 408,9 Mio EUR erzielt. Das sind 94 %mehr als im Vorjahr (211,3 Mio). Der Hauptgrund für diesen deutlichen Zuwachs sind die stark gestiegenen Durchschnittspreise für Solarsilicium. Gegenüber dem Vorquartal (352,9 Mio EUR) hat sich der Umsatz um 16 Prozent erhöht. Das EBITDA von WACKER POLYSILICON belief sich im Berichtsquartal auf 200,8 Mio EUR. Das sind 192,9 Mio EUR mehr als im Vorjahr (7,9 Mio). Der Hauptgrund für dieses deutliche Plus sind die höheren Preise für Solarsilicium.

Prognose bleibt

Mit Blick auf die gute Geschäftsentwicklung hatte der Münchner Chemiekonzern bereits bei der Vorlage der Zahlen des 1. Quartals 2021 sowie erneut am 16. Juni 2021 seine Umsatz- und Ergebniserwartungen nach oben angepasst. Am 15. September 2021 hat WACKER seine Jahresprognose nochmals angehoben und erwartet im Gesamtjahr 2021 jetzt einen Umsatz von rund 6 Mrd EUR (2020: 4,69). Zuvor war das Unternehmen von einem Umsatz in Höhe von etwa 5,5 Mrd EUR ausgegangen. Das EBITDA wird – aktuelle Prognose – im Gesamtjahr 2021 voraussichtlich zwischen 1,2 Mrd EUR und 1,4 Mrd EUR liegen.

