MDAX | WACKER Chemie erhöht Prognose – erstes Quartal geprägt von hoher Nachfrage in fast allen Bereichen

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) und die Linde GmbH, Tochter der Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) wollen im Bayerischen Burghausen eine 20 MW Elektrolyseanlage errichten mit einer Jahreskapazität von 15.000 Tonnen H2. Das ist Zukunft, aber auch die Gegenwart sieht bei wacker Chemie „nicht shclecht aus“. Sie sieht sogar so gut aus, dass man die Prognose vom 16.03.2021 bereits heute erhöhen „musste“.

Umsatz plus 14 %, EBITDA plus 42 %

Und Dank hoher Nachfrage in nahezu allen Bereichen konnte der Umsatz im Q1 auf 1.359,6 Mio EUR. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr (1.197,5 Mio EUR). Gegenüber dem Vorquartal (1.239,2 Mio EUR) ist der Umsatz um 10 Prozent gewachsen.. Besonders positiv hat sich beispielsweise das Geschäft mit Bauprodukten und Polysilicium entwickelt. Bessere Preise, vor allem für Solarsilicium, haben den Umsatz ebenfalls erhöht. Dagegen haben Währungseffekte aus dem im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar die Umsatzentwicklung etwas gebremst.

Mit einer auf 18,1 % gesteigerten EBITDA-Marge (Vorjahr 14,5 %) konnte man zufrieden sein: EBITDA von 246,4 Mio EUR. Und das sind 42 Prozent mehr als im Vorjahr (174,1 Mio EUR), plus 26 % im Vergleich zum Vorquartal (196,0 Mio EUR). Verantwortlich für diesen starken Anstieg waren neben den höheren Absatzmengen und teilweise besseren Preise auch die insgesamt höhere Auslastung der Produktionsanlagen. Maßnahmen zur Kostenreduzierung aus dem laufenden Effizienzprogramm des Konzerns haben sich ebenfalls positiv im EBITDA ausgewirkt. Gegenwind kam durch die im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal deutlich höheren Rohstoffpreise.

Klöckner & Co Aktie: 2020 abgehakt – „bestes Quartalsergebnis seit 12 Jahren“ – guter Start in 2021 mit Aussicht im Q2 das ganze zu wiederholen. Topnachricht.

Aixtron Aktie im Höhenrausch und mit sehr gutem ersten Quartal am oberen Rand der Prognose. Einziger Wermutstropfen ist Apeva Entwicklung.

Zufrieden

„WACKER hat das 1. Quartal 2021 mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen“, sagte Konzernchef Rudolf Staudigl. „Unsere konsequente strategische Ausrichtung auf chemische Spezialprodukte mit hohem Mehrwert für unsere Kunden, Qualitätsführerschaft bei Polysilicium und Ausbau unserer biotechnologischen Aktivitäten hat sich auch in der Corona-Pandemie bestens bewährt. Insbesondere die Nachfrage nach Polysilicium für Solar- und Halbleiteranwendungen hat sich in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt. Der Preisanstieg bei Solarsilicium hat unser Geschäft zusätzlich unterstützt. Wir gehen davon aus, dass die Preise auch in den kommenden Monaten stabil bleiben.“

2G Energy liefert gute Ergebnisse für das erste Quartal und geht für 2021 von einer Vollauslastung aus. Und Wassserstoffgeschäft läuft an…

Quartalsergebnissen: Guter Start bei Fuchs Petrolub .Und bei Takkt richtet man den Blick auf Nach-Corona, ein starkes Jahr erwartet.

Nemetschek liefert ein starkes erstes Quartal. Und Schaltbau startet mit erhöhter Profitabilität ins neue Jahr

Sto wächst organisch im ersten Quartal und wird optimistischer

Cliq Digital erwirbt Minderheitsanteil in Frankreich

Nabaltec wächst weiter – könnte ein gutes Jahr werden

Für die Chemiebereiche, die im Berichtsquartal zum Teil mit hohen Rohstoffpreisen zu kämpfen hatten, zog der Konzernchef ebenfalls eine positive Bilanz: „Im Silicone-Bereich war die Nachfrage nach unseren Produkten sehr hoch. Hier profitieren wir vor allem von unserem Geschäft mit margenstarken Spezialitäten, das wir seit einigen Jahren stetig ausbauen. Bei den Polymerprodukten konnten wir in den vergangenen Monaten – speziell im asiatischen Raum – die Absatzmengen stark steigern.“ Gut entwickelt habe sich auch das Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Produkten, erläuterte Staudigl: „Hier haben wir vor allem von der hohen Nachfrage im Bereich Biopharmazeutika profitiert.“

Prognose HOCH

WACKER hat seine Einschätzungen zur voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens im laufenden Jahr im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2020 ausführlich dargestellt. Mit Blick auf die gute Geschäftsentwicklung im 1. Quartal und den aktuellen Geschäftsverlauf hat WACKER seine Jahresprognose für den Umsatz und das EBITDA angehoben. Das Unternehmen will seinen Umsatz 2021 jetzt um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigern. Bislang war WACKER von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Das EBITDA des Konzerns wird im Vergleich zu 2020 voraussichtlich um 15 bis 25 Prozent steigen. Bei der Vorlage seines Geschäftsberichts hatte das Unternehmen noch einen Anstieg zwischen 10 und 20 % erwartet. Die anhaltend hohe Nachfrage in nahezu allen Produktbereichen sowie die aktuell positive Entwicklung der Polysiliciumpreise sind die Gründe für die höheren Erwartungen. Gleichzeitig mindern voraussichtlich jedoch noch höhere Rohstoffpreise und negative Währungseffekte das EBITDA um inzwischen mehr als 200 Mio EUR (bisherige Prognose: mehr als 100 Mio EUR).

Aktuell (30.04.2021 / 08:24 Uhr) notieren die Aktien der Wacker Chemie AG im Frankfurter-Handel mit Minus 2,65 EUR (-2,08 %) bei 125,00 EUR.



Chart: Wacker Chemie AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de