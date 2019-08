MDAX | United Internet siegt.

30.08.2019 - Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) teilte gestern - fast triumphierend - mit:

"Die Hauptversammlung der Tele Columbus AG hat heute dem Vorschlag der United Internet AG zur Neubesetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zugestimmt. United Internet begrüßt die Entscheidung der Hauptversammlung, zeigt sie doch, dass eine breite Mehrheit der Aktionäre in dieser für die Gesellschaft entscheidenden Phase einen Neuanfang auch im Aufsichtsrat wünscht. Der neue Aufsichtsrat verbindet Kompetenz, Engagement und Professionalität mit einer breiten Expertise, um den Vorstand bei den anstehenden Herausforderungen optimal zu unterstützen. Für den Neuanfang ist es entscheidend, dass der neue Aufsichtsrat gut und zielgerichtet zusammenarbeitet. Als größter Einzelaktionär wird United Internet die Umsetzung der Strategie des Managements weiter konstruktiv begleiten."

Mal schauen wie sich dieses Machtspiel nun bei Tele Columbus auswirkt.

Tele Columbus Beteiligung schmerzt

... immer noch inder Bilanz der United Internet, zu letzt am 15.08. feststellbar: Das Ergebnis pro Aktie (EPS) ging von 0,91 EUR auf 0,84 EUR zurück. Ursächlich hierfür waren stichtagsbedingte nicht-cashwirksame Wertminderungen in Höhe von -34,2 Mio. EUR auf die gehaltenen Tele Columbus Aktien, die im 1. Quartal noch mit -43,1 Mio. EUR erfasst wurden und in Abhängigkeit vom Aktienkurs unterjährig fortzuschreiben sind. Ohne Berücksichtigung der Wertminderungen (EPS-Effekt: -0,17 EUR) belief sich das operative EPS des 1. Halbjahres 2019 auf 1,01 EUR - ein Anstieg um 11,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EPS vor PPA-Abschreibungen legte von 1,16 EUR auf 1,25 EUR zu.

HIER: DIE aktuelle Analyse zu United Internet - wobei Tele Columbus nur einer der Unsicherheitsfaktoren ist. Und wie wirkt sich der angekündigte Aktienrückkauf aus?

Aktuell (30.08.2019 / 08:04 Uhr) notieren die Aktien der United Internet AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 29,55 EUR.



