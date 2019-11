MDAX | United Internet: Wächst langsam, aber stetig

12.11.2019 - in den ersten 9 Monaten 2019 konnte United Internet AG (ISIN: DE0005089031) die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 660.000 auf 24,51 Mio. Verträge steigern. Der Umsatz auf Konzernebene stieg in den ersten 9 Monaten 2019 von 3.815.9 Mio. EUR im Vorjahr um 1,7 % auf 3.880,8 Mio. EUR. Ursächlich für dieses auf den ersten Blick moderate Wachstum sind insbesondere unterjährig schwankende (margenschwache) Hardware-Umsätze im Mobilfunkgeschäft (-38,1 Mio. EUR gegenüber Vorjahr) sowie Umsatz-Effekte aus der verstärkten Nachfrage von Bestandskunden nach LTE-Tarifen (Erlösschmälerungen wegen reduzierter Basispreise im ersten Vertragsjahr in Höhe von -38,7 Mio. EUR; Vorjahr: -10,6 Mio. EUR).

Grundsolides Unternehmen

Die United Internet AG ist mit über 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.250 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS by 1&1, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit mehr als 61 Mio. Kunden-Accounts.

Die Tochter 1&1 Drillisch AG lieferte heute auch Zahlen.

Tele Columbus belastet

Das Ergebnis pro Aktie (EPS) stieg von 0,29 EUR auf 1,35 EUR. Dabei wurde das EPS jeweils durch stichtagsbedingte nicht-cashwirksame Wertminderungen auf die von United Internet gehaltenen Tele Columbus Aktien belastet (EPS Effekt: -1,08 EUR im Vorjahr bzw. -0,15 EUR in der aktuellen Berichtsperiode). Bereinigt um diese Wertminderungen belief sich das operative EPS auf 1,50 EUR - ein Anstieg um 9,5 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von 1,37 EUR. Vielelicht passiert ja etwas mit der Beteiligung an Tele Columbus? Rocket Internet ist ja eingestiegen und hat angekündigt weitere Anteile erwerben zu wollen.

Der CEO und wichtigste Aktionär der United Internet Ralph Dommermuth ist überzeugt von seinem Unternehmen, wie er durch Aktienkäufe gezeigt hat. DIE aktuelle Analyse zu United Internet kostenlos.

Aktuell (12.11.2019 / 08:25 Uhr) notieren die Aktien der United Internet AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 29,90 EUR.



