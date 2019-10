MDAX | United Internet: Rückkauf geht weiter

07.10.2019 - Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) hat im Zeitraum vom 30. September 2019 bis einschließlich 4. Oktober 2019 insgesamt 90.912 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 15. August 2019 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 16. August 2019 mitgeteilt.Insgeamt bisher 1.122.869 Stück.

Passt zu den Aktienkäufen des Vorstands und Hauptaktionärs Rolph Dommermuth, über die wir am Freitag berichteten.

Während alles auf die 5G Einführung zu warten scheint und sich bis dahin die Erwartungen an die United Internet und auch die Tochter 1&1 Drillisch in engen Bahnen bewegen - keine nennenswerten Umsatz- oder Gewinnveränderungen erwartet.- werden kontinuierlich Aktien "vom Markt" genommen. Zu Kursen, die Rolph Dommermuth immer noch als günstig einschätzt. Folglich kaufte der Vorstand Ralph Dommermuth nun mit seiner "Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft" für über 16 Millionen EURO Aktien der United Internet AG.

Hinzu kommt das die United Internet AG aktuell aus früheren Aktienrückkaufprogrammen 4.702.990 eigene Aktien hält, dazu die 1.122.869 aus dem aktuellen Programm, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Natürlich die Prognose ist verhalten

Insbesondere aufgrund des schwächer laufenden (margenschwachen) Hardware-Geschäfts sowie der unterjährig verstärkten Nachfrage von Bestandskunden nach LTE-Mobilfunktarifen konkretisierte der Vorstand von United Internet seine Umsatz-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Mitte August. Bei den um Hardware bereinigten Umsätzen wird nunmehr ein Anstieg um ca. 3 % erwartet. Inklusive der Hardware-Umsätze wird ein Anstieg des Gesamtumsatzes von ca. 2 % (bisher: ca. 4 %) erwartet. Aufgrund des geringen Ergebnisbeitrags des Hardware-Geschäfts und des vorteilhaften LTE-Einkaufsmodells ergeben sich dadurch beim EBITDA keine wesentlichen Auswirkungen.

Infolge des erst nach der Planerstellung 2019 neu regulierten TAL-Entgelts (Erhöhung ab Juli 2019 um ca. -10 Mio. EUR) sowie initialer Kosten im Zusammenhang mit Planungen und Vorbereitungen für das 5G-Mobilfunknetz (ca. -5 Mio. EUR) konkretisiert der Vorstand seine EBITDA-Prognose auf ein Wachstum von ca. 11 % statt bisher ca. 12 % (bzw. ca. 7 % statt bisher ca. 8 % gemäß IFRS 15).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (07.10.2019 / 14:21 Uhr) notieren die Aktien der United Internet AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 33,61 EUR.



