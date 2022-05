MDAX: Tops und Flops!

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die spürbare Erholung an den Märkten in der laufenden Woche ist auch am MDAX nicht spurlos vorbeigegangen. Die Zugewinne fielen in der zweiten Börsenliga zwar etwas überschaubarer aus als beim großen Vorbild in Form des DAX. Immerhin gab es aber überhaupt eine positive Entwicklung zu sehen und mit 29.750 Punkten zum Wochenende kratzt der Index bereits wieder an der wichtigen… Hier weiterlesen