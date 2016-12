MDAX: Die Tops & Flops 2016! (Covestro, Hochtief, Salzgitter, Lanxess, Stada, Hugo Boss, Ströer, Norma Group, Krones, pbb)

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

Liebe Leser,

Januar und Februar ließen für das Börsenjahr 2016 Schlimmstes befürchten. Glücklicherweise bekam der MDAX noch die Kurve und schloss das Jahr mit +6,92 % ähnlich stark wie der Leitindex DAX (+6,73 %) ab.

Die Top-Aktien 2016

Beim Anblick der Jahresrangliste des MDAX werden so manchem Bayer-Manager Tränen der Wehmut ins Auge schießen. Ausgerechnet die ausgegliederten (Ex-)Töchter Lanxess, einst als Bayers Resterampe verspottet, und Covestro, an der Bayer momentan noch eine Aktienmehrheit hält, entwickeln sich zu Top-Performern. Insbesondere Covestro hat sich nach dem Börsengang 2015 zu einer Knaller-Aktie entwickelt.

Bei Lanxess möchte ich zwar keinen Essig in den Wein schütten. Doch in den vergangenen Wochen habe ich bei diesem Titel verstärkt Bewegungen bei den Nettoleerverkaufspositionen wahrgenommen. Das heißt, große Hedgefonds haben viel Geld auf einen baldigen Kursabsturz platziert. Diese Wette muss nicht aufgehen. Aber betroffene Anleger sollten die Aktie in nächster Zeit genau im Auge behalten.

Covestro +99,56 % Hochtief +58,65 % Salzgitter +48,95 % Lanxess +47,50 & Stada +33,39 %

Die Flop-Aktien 2016

Hugo Boss galt an der Börse mal als Highflyer. Doch 2015 und 2016 durchlebte die Aktie schwere Zeiten. Eine Gewinnwarnung jagte die nächste. Nun ruhen die Hoffnungen der Anleger auf der neuen Strategie des Vorstands. Als erstes positives Signal kann man die Entscheidung des Vermögensverwalters BlackRock interpretieren, der seine Beteiligung kürzlich nochmals aufgestockt hat.

Ströer geriet im April ins Kreuzfeuer der Leerverkäufer und hat sich von diesem Schlag bis heute nicht erholt. Da halfen auch keine vordergründig glänzenden Wachstumszahlen. Das Papier sitzt im Tal der Tränen fest und wartet vergeblich auf den Abschleppdienst.

Bei der Norma Group führte im Herbst eine Gewinnwarnung zum Absturz. Der Spezialist für Verbindungstechniken wird organisch nicht in der Form wachsen, wie dies ursprünglich kommuniziert wurde. Deshalb gehe ich davon aus, dass uns die Krise bis in kommende Jahr begleitet.

Hugo Boss -24,57 % Ströer -24,54 % Norma Group -20,66 % Krones -19,62 % Deutsche Pfandbriefbank -18,43 %

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse