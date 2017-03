MDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in Kalenderwoche 10 (Pfandbriefbank, Uniper, Covestro, Springer, Zalando, Steinhoff, Salzgitter, Evonik, Euroshop, Brenntag)

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

er will einfach nicht weiter. Die Luft scheint nun wirklich raus zu sein aus dem MDAX. Die Börsianer bekommen das erstmals seit Wochen auch zu spüren. Bereits seit drei Wochen geht es für den MDAX nicht mehr weiter. Nun gab es auch die erste negative Woche. Angesichts der starken vorangegangenen Rallye sind ein halbes Prozent Verlust aber noch zu verkraften. Die Frage stellt sich aber: Kommt da noch mehr?

Die Top 5 in der letzten Woche

Anders als der Mutterkonzern E.ON waren die Papiere von Uniper vergangene Woche stark nachgefragt. Geschuldet war dieser Anstieg einem Versprechen gegenüber den Anlegern. Jedes Jahr lockt das Unternehmen mit einer Dividende. Bereits für 2016 wird die Höhe der Dividende rund 55 Cent betragen. Und das Jahr darauf ist schon eine Dividende von 63 Cent möglich. Diese Meldung brachte die Aktie auf neue Höchststände.

1. Deutsche Pfandbriefbank +7,55 %

2. Uniper SE +5,07 %

3. Covestro AG +3,54 %

4. Axel Springer +2,81 %

5. Zalando SE +2,78 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Trotz Dividendenerhöhung: Brenntag kann seine Investoren nicht überzeugen. Sie schicken die Scheine auf Talfahrt. Die Zahlen, die Brenntag diese Woche veröffentlicht hatte, waren eigentlich ganz gut. Die Ziele wurden erreicht. Die Dividende wird auf 1,05 Euro angehoben. Schwierigkeiten bringt aktuell das Amerika-Geschäft mit sich. Jetzt setzt das Unternehmen alle Hoffnung auf einen Aufschwung in Amerika.

1. Steinhoff International -3,97 %

2. Salzgitter AG -3,53 %

3. Evonik Industries -3,43 %

4. Deutsche Euroshop AG -3,21 %

5. Brenntag AG -3,12 %

Ein Beitrag von Tobias Jauck.