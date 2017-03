MDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 9 (Krones, Rheinmetall, Hochtief, Deutsche Pfandbriefbank, Aurubis, Steinhoff, Zalando, Covestro, LEG Immo, Stroeer)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

mit einem Plus von weniger als einem halben Prozent beendete der MDax die letzte Handelswoche. Aktuell scheint die Luft aus dem zweitwichtigsten deutschen Aktienindex ein wenig heraus zu sein. Nachvollziehbar nach dem Kurszuwachs von über 14 Prozent seit Anfang Dezember 2016.

Die Top 5 in der letzten Woche

Der Verpackungsanlagenhersteller Krones veröffentlichte am vergangen Donnerstag seine Ergebnis-und Wachstumsziele. Hier ist alles im grünen Bereich. Alle Ziele und Erwartungen wurden erfüllt. Des Weiteren plant das Unternehmen das Wachstum weiter nach vorne zu tragen.

2016 stiegen die Erlöse um rund 7 Prozent, was einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro entspricht. Das EBT, also der Gewinn vor Steuern, stieg auf 237,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von etwa 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch zukünftig sind die Auftragsbücher des Unternehmens gut gefüllt. Das freut die Aktionäre. Das Papier stieg zum Wochenende an die Spitze des MDax. Damit kostet die Aktie aktuell rund 103 Euro.

1. Krones +6,25 %

2. Rheinmetall +5,75 %

3. Hochtief +5,36 %

4. Deutsche Pfandbriefbank +4,42 %

5. Aurubis AG +4,23 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Der Gewinn verdoppelt, die Aktie fällt: So lässt sich die aktuelle Situation bei Zalando momentan beschreiben. Die Aktionäre haben wohl deutlich mehr erwartet. Besonders von der Gewinnmarge versprachen sich die Anleger mehr. Diese stieg zwar von 3,6 auf 5,9 Prozent. Aber für die Zukunft stellte dass Unternehmen keine Besserung in Aussicht.

1. Steinhoff -6,48 %

2. Zalando SE -5,32 %

3. Covestro AG -3,68 %

4. LEG Immobilien -3,12 %

5. Ströer Media -3,09 %

