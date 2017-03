MDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 12 (Leoni, Norma, Jungheinrich, Fraport, Uniper, Salzgitter, K+S, Talanx, Lanxess, Rational)

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

ähnlich seinem großen Bruder dem DAX ergeht es auch dem MDAX. Eine vergleichsweise volatile Woche liegt hinter ihm. Am Ende ist nicht viel passiert. Aber dennoch mahnt diese Woche zur Vorsicht. Dass es auch mal schnell mehrere Prozent bergab gehen kann, zeigte der vergangene Dienstag. Hier ging es innerhalb weniger Stunden fast 300 Punkte in die Tiefe. Zurzeit sind alle Aktionäre ein wenig von den starken Aktienmärkten verwöhnt worden. Aber es kann ganz schnell noch anders kommen.

Die Top 5 in der letzten Woche

Die Zahlen von Leoni und ganz besonderes der Ausblick für die Zukunft ließen die Papiere in die Höhe schnellen. Mehr als 15 Prozent legte die Aktie auf Wochensicht zu. Vorstandschef Dieter Belle hat wohl alles richtig gemacht. Er gab den Aktionären, was Sie hören wollten, und noch mehr. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr 5 Prozent steigen. Das entspricht etwa 4,6 Milliarden Euro. Darüber hinaus erwartet Belle für 2017 ein Ebit, also der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern, zwischen 180 bis 200 Millionen Euro.

1. Leoni +15,02 %

2. Norma Group SE +6,27 %

3. Jungheinrich AG Vz. +4,81 %

4. Fraport AG +3,49 %

5. Uniper +3,21 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Auf der Verliererliste tummelte sich in der letzten Woche die Aktie von K+S. Bereits seit dem 26.01 geht es für das Papier stetig bergab. Gemessen an ihrem Jahreshöchststand notiert die Aktie nun 15 Prozent tiefer. Erst bei 20 Euro findet sich eine technische Unterstützung, die die Abwärtsbewegung auffangen könnte. Bis dahin geht es hier weiter Richtung Süden.

1. Salzgitter AG -7,98 %

2. K+S AG -7,10 %

3. Talanx AG -6,89 %

4. Lanxess AG -5,03 %

5. Rational AG -4,85 %

Ein Beitrag von Tobias Jauck.