MDAX | TAG Immobilien liefert starke Zahlen

27.02.2020 - TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück, in dem die Funds from Operations (FFO als FFO I ohne Verkaufsergebnisse) im Vergleich zum Vorjahr um EUR 14,1 Mio. bzw. 10% gesteigert werden konnten. Wesentliche Treiber dieser Ergebnisverbesserung waren der deutliche Anstieg des Mietergebnisses sowie im Vergleich zum Vorjahr erneut reduzierte Finanzierungkosten.

Claudia Hoyer, COO der TAG: "Wie bereits in den letzten Jahren konnten wir in 2019 erneut unsere Prognose übertreffen. Besonders freut uns daran, dass wir mit unserer an Nachhaltigkeitsprinzipien orientierten Strategie von fairem Wirtschaften und Handeln gegenüber unseren Mietern, Regionen und allen anderen Stakeholdern die Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells erneut unter Beweis stellen konnten. So sind wir mit einer Durchschnittsmiete im TAG-Konzern in Höhe von EUR 5,39/m² weiterhin auf bezahlbaren Wohnraum in Deutschland fokussiert und mit unserer Kundenorientierung und Servicequalität sowie der Erweiterung unseres Geschäfts in Polen sehr gut für die Zukunft aufgestellt".

Alles rekordmäßig gelaufen und mehr Dividende

Die TAG prognostizierte für das Geschäftsjahr 2019 einen FFO von EUR 154 Mio. bis EUR 156 Mio. bzw. EUR 1,06 je Aktie. Mit einem FFO von EUR 160,6 Mio. bzw. EUR 1,10 je Aktie wurde diese Prognose aufgrund der auch im Schlussquartal sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung klar übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2019 ist daher nunmehr eine Dividende von EUR 0,82 je Aktie geplant, dies entspricht einem Anstieg um 10% im Vergleich zum Vorjahr und einer unverändert attraktiv hohen Ausschüttungsquote von 75% des FFO.

In Bezug auf das Geschäftsjahr 2020 gelten weiterhin die im November letzten Jahres veröffentlichten Werte von EUR 168 Mio. bis EUR 170 Mio. bzw. EUR 1,16 je Aktie für den FFO und von EUR 0,87 je Aktie für die Dividende.

Martin Thiel, CFO der TAG: "Auf den Erfolgen der vergangenen Jahre aufbauend haben wir uns im November letzten Jahres zu einem strategischen Schritt entschieden und mit dem am 13. Januar 2020 wirksam gewordenen Erwerb aller Anteile an der Vantage Development S.A. erstmalig in den polnischen Wohnungsmarkt investiert. Der Mietwohnungsmarkt in Polen stellt aus unserer Sicht eine sehr attraktive Ergänzung zur bestehenden Geschäftstätigkeit in Deutschland dar und bietet weitere Wachstumschancen. Mittelfristig, d.h. innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre, wollen wir in Polen über einen Bestand von 8.000 bis 10.000 Mietwohnungen verfügen und für unsere Aktionäre auch dort attraktive Renditen erzielen."

Aktuell (27.02.2020 / 10:01 Uhr) notieren die Aktien der TAG Immobilien AG im Xetra-Handel im MINUS mit -0,92 % (-0,22EUR) bei 21,78 EUR.



