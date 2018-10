MDAX | Stühlerücken bei CTS Eventim: Neuer CEO übernimmt in UK!

Brown war in den vergangenen sechs Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen für die Anschutz Entertainment Group (AEG) tätig, zuletzt als Vice President Marketing and Customer Experience der Ticketing-Tochter AXS.

Daniel Brown begann seine berufliche Laufbahn in der Automobilindustrie, wo er unter anderem Verantwortung für Digital- und CRM-Geschäfte trug, und war im Anschluss daran für die Kommunikationsagentur OgilvyOne tätig. Im Jahr 2012 wechselte er als Director/Vice President of CRM zu AEG Europe. Zwei Jahre später wurde er dort zum Vice President Marketing and Customer Experience berufen und war in dieser Funktion maßgeblich am Ausbau des Europageschäfts von AXS beteiligt.

Daniel Brown kommentierte: "Ich danke dem Vorstand von CTS EVENTIM für das Vertrauen und freue mich darauf, die Wachstumsstory eines Global Players in meinem Heimatmarkt aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit meinen neuen Kollegen möchte ich die Position von EVENTIM UK als verlässlicher und innovationsfreudiger Anbieter stärken. Wir wollen Venues, Veranstaltern und Fans ein Partner sein, der die Möglichkeiten der Digitalisierung in ihrem Sinne zu nutzen weiß."

Neben Daniel Brown wird künftig Dale Ballentine das Führungsteam von EVENTIM UK als Chief Operating Officer (COO) verstärken. Er war bislang als Director of Development tätig. Nick Blackburn bleibt Chairman von EVENTIM UK.

Im laufenden Geschäftsjahr hat EVENTIM UK unter anderem eine exklusive Ticketing-Partnerschaft mit der Show-Produktion "Mamma Mia! The Party!" sowie eine langfristige Ticketing-Vereinbarung mit dem Livemusik- und Venue-Anbieter VMS Live abgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Zweitmarktplattform fanSALE sowie das Kundenbindungsprogramm FanBonus erfolgreich am Markt eingeführt.

Nick Blackburn ergänzte: "Ich heiße Daniel Brown herzlich bei EVENTIM UK willkommen. Als CEO wird er unser Unternehmen mit seiner Branchenerfahrung bereichern. Gleichzeitig freue ich mich, dass uns Dale Ballentine fortan als COO zur Verfügung steht. Er hat schon in den vergangenen zwei Jahren erheblich zu unseren strategischen Fortschritten und zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung beigetragen. Mit Daniel, Dale und unserem Finance Director James O'Mullan verfügen wir über ein schlagkräftiges Führungsteam, das alle Voraussetzungen mitbringt, um unsere Wachstumsziele in die Tat umzusetzen. Ich freue mich darauf, mit ihnen und allen weiteren Kolleginnen und Kollegen von EVENTIM UK auch in Zukunft zusammenzuarbeiten."

