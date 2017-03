MDAX – Startet dritten Ausbruchsversuch!

Lieber Leser,

der MDAX Index hat im Gegensatz zum DAX oder auch zum TecDAX bereits vor einiger Zeit relative Stärke gezeigt. Seit dem Ausbruch aus dem Allzeithoch im Dezember letzten Jahres, das in 2016 bei 21.955 Punkten (Future) erreicht worden ist, hat der Index 7,62 % an Wert hinzugewonnen. Seit Februar konsolidiert der Index allerdings innerhalb einer breiten Kursspanne zwischen 23.00-23.750 Punkten. Zwei Anläufe, ein neuen Allzeithoch zu erreichen, sind seitdem gescheitert. Aktuell läuft der dritte Versuch ab.

Ausbruch könnte Fortsetzung des Trends bedeuten

Der Trend könnte sich weiter fortsetzen, wenn der Ausbruch aus der Konsolidierungsphase dieses Mal gelingt. Gehen wir rein nach den markttechnischen Kriterien und schauen wir uns den historischen Kursverlauf des Index für die letzten zehn Jahre an, so war das Potential zumeist, nach einer längerfristigen Konsolidierungsphase, wie wir sie zwischen 2015-2016 gesehen haben, deutlich erhöht. Die 7,62 % Zugewinn seit dem Ausbruch, könnten demnach nur der Anfang sein. Fällt der Kurs dennoch zurück, dann bietet immer noch zuerst der 100-Wochendurchschnitt bei 21.000 Punkten Unterstützung. Bis dahin wäre der langfristige Aufwärtstrend immer noch nicht gefährdet.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.