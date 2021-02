MDAX | Siemens Energy und Air Liquide greifen an: Elektrolyse im industriellen Masstab – Europäische Grossprojekte gemeinsam

Air Liquide strebt bei seinen Milliardenumsätzen mit Wasserstoff eine 50% Quote für grünen Wasserstoff bereits in naher Zukunft an. Und engagiert sich aktuell auch in der H2-Industrieinitiative in den USA. Passend kommentierte am Wochenende Michael Graff, Chairman und CEO American Air Liquide Holdings, Inc. und Executive Vice-President der Air Liquide Group: “With the world changing at a rapid pace, we need smart climate solutions to tackle our generation’s greatest challenges,” und weiter “Air Liquide and our Hydrogen Forward partners believe hydrogen, and its various applications, is one of the solutions we need to power a sustainable future that benefits our global society.”