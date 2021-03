MDAX | Siemens Energy Aktie: Hydrogen Day schafft Klarheit! Nachhaltigkeit soll Milliarden bringen – H2 Markt der Zukunft

Und beim Wasserstoff gibt es ja auch noch einige andere Projekte

„Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden“, sagte Vorstandschef Christian Bruch dem „Handelsblatt“ Anfang des Jahres. Der Fokus auf Wasserstoff macht für einen Konzern, der bisher viel Geld mit Turbinen für fossile Kraftwerke machen konnte, durchaus Sinn. CO2 Schleudern sind weder zeitgemäss noch zukünftig wirtschaftlich zu betreiben – staatliche Abgaben machen CO“ zu teuer.

Passend in diesen Kontext die Meldung im letzten Jahr über eine Pilotanlage zur Produktion grünen Wasserstoffs in Chile. Wo mit Windenergie im Elektrolyseverfahren Wasserstoff gewonnen werden soll. Partner und Abnehmer des Wasserstoffs wird Porsche sein. Und einen Förderscheck von 8,23 Mio EUR übergab der Bundeswirtschaftsminister Altmeier in diesem Zusammenhang an den CEO von Siemens Energy. Ein Anfang einer großen Zukunft, Wenn man sich allein das H2-Programm der Chilenischen Regierung anschaut, schlummert hier ein Riesengeschäft für den zukünftigen DAX Wert.

Chile plant bis 2025 rund 5 GW H2 Elektrolysekapazität aufzubauen und bis 2030 rund 25 GW. In Verbindung mit den perfekten Windverhältnissen erwartet man in 2030 grünen Wasserstoff zu weltmarktfähigen Preisen von weniger als 1,50 USD je KG herstellen zu können. Wenn das möglich wäre, dann wäre es der Druchbruch für grünen Wasserstoff. Und massenhaft Aufträge für Siemens Gamesa für die Windenergie in Chile und möglicherweise für Siemens Energy für die Elektrolyse-Anlagen.

Und noch die BASF Kooperation

In einer Presseerklärung am 09.02.2021 hiess es von BASF und Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) , man wolle eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft gestalten! Deshalb sollte man einiges von dieser Kooperation in den nächsten Monaten erwarten. Am Anfang stehen Grossprojekte wie der Bau eines PEM-Elektrolyseurs (Proton Exchange Membrane) für die Wasserstoffproduktion mit einer Leistung von 50 Megawatt und der Möglichkeit modularer Erweiterungen sowie der Einbau einer Hochtemperatur-Wärmepumpe in eine Produktionsanlage mit einer thermischen Leistung von 50 Megawatt, die Abwärme zur Erzeugung von Prozessdampf nutzt.

Berliner Energy Transition Dialogue – Bundesregierung gibt Schub für Wasserstoffwerte – es geht los, nicht erst nach der Wahl

Plug Power erhält Frist von der NASDAQ, um die Bilanzen 2020 einzureichen. Die Uhr tickt.mindestens 60 Tage Zeit – auf Antrag bis zu180 Tage.

Darüber hinaus werden Potenziale einer gemeinsamen System- und Katalysatorentwicklung zur Steigerung der Effizienz von Elektrolyseanlagen (PEM-Elektrolyse) sowie eine Zusammenarbeit bei der Stromerzeugung aus Windenergie geprüft

Und am 01.03.2021 die Forschungskooperation mit Intermountain Power Agency, um Wasserstoffspeicher in bestehende Kraftwerke zu integrieren. Gefördert vom US-Ministerium für Energie soll hier “ The goal of this study is to analyze the overall efficiency and reliability of CO 2 -free power supply involving large-scale production and storage of hydrogen. Additionally, the study will analyze aspects of integrating the system into an existing power plant and transmission grid, such as the interaction with subsystems, sizing and costs“. Und alles dreht sich dabei um die Elektrolyseanlagen von Siemens Energy. Und…

