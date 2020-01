MDAX | Im Schatten von Corona: Hugo Boss, STS, TUI, Singulus und die Anderen: K+S, DIC Asset, Aroundtown

Solange das Ausmaß der Corona-Erkrankungen – die Weltgesundheitsorganisation sieht weltweit eine hohe Gefährdungsstufe und schaltet in Notfallmodur – nicht abschätzbar ist, gibt es Aktien, die stärker als andere betroffen sind. Einige Werte, die derzeit vielleicht nicht erste Wahl sein sollten oder gerade aufgrund der günstigeren Bewertung gute Einstiegskurse bieten. Die Entscheidung liegt letztendlich bei der subjektiven Erwartung über Corona – Ausbreitung, Dauer und Auswirkungen. Individuell zu treffen. Die Märkte übertreiben i.d.R. erstmal oder …{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Hugo Boss

Die Gesellschaft hatte sich gerade neu aufgestellt und schien an alte Zeiten anknüpfen zu können, der Ausstieg der Finanzinvestoren eröffnete neue Wege und die Fokussierung des Managements trug Früchte, dann kamen die Hongkong-Unruhen, erstes Problemfeld. China ist jedoch ein wichtiger – insbesondere – margenträchtiger Markt für Hugo Boss. Auch die Vielreisenden sind eine starke Konsumentengruppe für den Modehersteller. Reisen werden gecancelt, Chinaflüge gestrichen, Geschäfte geschlossen, Ansammlungen gemieden – alles Faktoren die Hugo Boss das Geschäft verhageln und das nicht nur in China.

HIER: DIE aktuelle Analyse zu HUGO BOSS kostenlos. bekommt man noch die Kurve oder geht*s weiter runter?

Wenn die chinesische Konjunktur dauerhaft Schaden nehmen sollte – man spricht bereits jetzt von einem Wirtschaftswachstum unter 5% in diesem Q1 für die Chinesische Wirtschaft. Sollte die Coronakrise andauern, wäre das sehr schädlich für den Luxusgüterhersteller i.w.S. in der Krise kauft man nicht Boss. Sollte die Vernetzung der weltweiten Wirtschaft – Apple spricht bereits von möglichen I-Phone Lieferproblemen – zu einem Bumerang führen, wären die Folgen für Boss, Chanel und Co. Schwerwiegender als bisher gedacht.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Zum Schluss XETRA-Gestern notieren die Aktien der Hugo Boss AG mit einem Minus von -0,78 EUR (-1,78 %) bei 43,16 EUR.



Chart: HUGO BOSS AG | Powered by GOYAX.de

TUI Der Reiseveranstalter ist bisher wenig von der Krise betroffen – China ist kein bedeutender Reisemarkt für TUI und die Chinesischen Reisenden sind auch – noch - keine große Zielgruppe für Angebote. Aber die zunehmende Zurückhaltung vor Reisen, insbesondere Flugreisen – Flughäfen an Ansteckungsorte – könnte bei einer stärkeren Ausbreitung und längerem Fehlen eines Heilmittels zumindest mittelfristig „das Geschäft verhageln“. Momentan also eher einer der Tourismuswerte, der vielleicht eher profitiert, wenn weniger Fernreisen nach Asien gebucht werden, sondern „Nahziele“ wie Spanien, Türkei, Deutschland. Österreich. Die Zahlen sollten also wenig beeinflusst werden, zumindest derzeit. Kursentwicklung? Die größere Marketshare in Grossbritannien und Deutschland durch das Ausscheiden von Thomas Cook könnte durchaus dieses Jahr einen zusätzlichen Impuls geben, wenn nicht Corona sich als langwieriger erweist, als derzeit noch erhofft.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Zum Schluss XETRA-Gestern notieren die Aktien der TUI AG mit einem Minus von -0,15 EUR (-1,60 %) bei 9,37 EUR



{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}