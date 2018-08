MDAX | Rocket Internet verliert seinen Finanzvorstand

Peter Kimpel kam in 2014 von Goldman Sachs zu Rocket Internet und war insbesondere verantwortlich für eine Reihe von Finanzierungstransaktionen, darunter der Börsengang von Rocket Internet und diverse nachfolgende Kapitalmaßnahmen.

Peter Kimpel kommentierte: "Ich bin sehr dankbar für meine Zeit bei Rocket Internet und hoffe, dass ich auch in meiner neuen Position Gelegenheit haben werde, mit Oliver und dem Rocket Team zusammenzuarbeiten. Da Rocket Internet sehr gut kapitalisiert ist und drei der ausgewählten Unternehmen erfolgreich an die Börse gegangen sind, ist dies der richtige Zeitpunkt, mich neuen Aufgaben zu widmen."

Rocket Internet Gründer und Vorstandsvorsitzender Oliver Samwer sagte: "Peter ist ein herausragender CFO und hat sehr starke Finanz- und Buchhaltungsteams aufgebaut, die das Unternehmen auch in Zukunft unterstützen werden. Seit Peter in 2014 zu Rocket Internet hinzugestoßen ist, hat er ein tiefes Verständnis unserer vielfältigen Geschäftsaktivitäten entwickelt und war ein hoch geschätzter Partner, der das Geschäft über die letzten Jahre mit vorangetrieben hat. Ich bedanke mich bei Peter für seinen Einsatz und seinen herausragenden Beitrag zu Rocket Internet. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Peter in seiner neuen Rolle."

Der Vorsitzende des Rocket Internet Aufsichtsrats, Prof. Dr. Marcus Englert, kommentierte: "Der Aufsichtsrat dankt Peter für seinen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Nach Peters Ausscheiden wird Oliver Samwer mit der Unterstützung der Finanz- und Buchhaltungsteams diese Aufgaben übernehmen."

Aktuell (20.08.2018 / 11:48 Uhr) notieren die Aktien der Rocket Internet SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,26 EUR (+0,89 %) bei 29,56 EUR.



Chart: Rocket Internet SE | Powered by GOYAX.de

