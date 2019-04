MDAX | Rocket Internet mit Ergebnissen

Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) hat in 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von 45 Millionen Euro und einen Konzerngewinn in Höhe von 196 Millionen Euro erzielt.

Der Gewinn pro Aktie lag im selben Zeitraum bei 1,28 Euro (0,01 Euro Gewinn pro Aktie in 2017). Die Gesellschaft verfügt über eine gute Kapitalausstattung mit verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von netto 2,0 Milliarden Euro zum 28. Februar 2019.

Die ausgewählten Unternehmen erzielten in 2018 weiteres Umsatzwachstum und überwiegend verbesserte Margen im Vergleich zum Vorjahr. HelloFresh, der führende Anbieter von Kochboxen, verzeichnete in 2018 ein starkes Umsatzwachstum von 41% auf 1,3 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von -8% in 2017 auf -4% in 2018. Im vierten Quartal 2018 erzielte HelloFresh in jedem seiner Segmente und für die Gruppe ein positives bereinigtes EBITDA, bereinigt um Zukäufe und neue Geschäftsbereiche. Das Segment International erzielte bereits für das Gesamtjahr 2018 mit 15 Millionen Euro ein positives bereinigtes EBITDA, was einer Marge von 3% entspricht.

Global Fashion Group, der führende Online-Modehändler in Wachstumsmärkten, steigerte den Umsatz der Gruppe in 2018 auf 1,2 Milliarden Euro, was einem um Währungseffekte bereinigtem Wachstum von 19% gegenüber 2017 entspricht (6% auf Euro Basis aufgrund von Währungseffekten). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich in 2018 auf -4% (-9% in 2017). Die Bestellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 22%. Die Anzahl der aktiven Kunden stieg um 15% und der Nettowarenwert auf Basis konstanter Wechselkurse um 23% gegenüber dem Vorjahr.

Jumia, die führende pan-Afrikanische E-commerce Plattform in Afrika, steigerte in 2018 den gesamten über die Plattform generierten Umsatz (Bruttowarenvolumen) auf 828 Millionen Euro, was einem Anstieg von 63% im Vergleich zu 2017 entspricht. Jumias Zahl der aktiven Kunden erreichte per Ende 2018 4,0 Millionen, verglichen mit 2,7 Millionen im Vorjahr.

Das Online Home & Living Unternehmen Westwing konnte den Umsatz in 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 16% auf 254 Millionen Euro steigern und war mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 1% das erste der ausgewählten Unternehmen, das für ein ganzes Geschäftsjahr Profitabilität erzielte. Ein starker Treiber dieser positiven Entwicklung war das DACH Segment mit einem Umsatzwachstum von 36% und einer bereinigten EBITDA-Marge von 4% in 2018.

Home24 konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 313 Millionen Euro erhöhen. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit -13% fünf Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau von -8%, was insbesondere auch durch reduzierte Skaleneffekte aufgrund der schwächeren Nachfrage in Europa zwischen April und Oktober 2018 sowie Anlaufinvestitionen in wichtige Zukunftsprojekte zurückzuführen ist. Brasilien erzielte 2018 starkes Wachstum und war als erste Region mit ca. 1% im Gesamtjahr 2018 profitabel auf Basis der bereinigten EBITDA Marge.

Oliver Samwer, Gründer und CEO von Rocket Internet, kommentierte: "In 2018 haben wir die Geschäftsstrategie, neue Unternehmen zu gründen und auch in neue und bestehende Unternehmen zu investieren, weiter fortgesetzt. Vier unserer ausgewählten Unternehmen sind inzwischen börsennotiert und haben an den Finanzmärkten Kapital aufgenommen, sowie in 2018 ihren Umsatz weiter gesteigert und Margen verbessert."



Chart: Rocket Internet SE | Powered by GOYAX.de

