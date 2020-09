MDAX | Rocket Internet: ENDE. Ao HV beschließt Ende der Börsennotiz

24.09.2020 - Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) hat in der Vergangenheit mit ihrem Konzept der "Kopie" erfolgreicher Onlineangebote einige Treffer gelandet - und ist in den letzten Monaten eher etwas ratlos erschienen, was mit dem hohen Cash-Bestand passieren soll. Es wurden Beteiligungen an bereits börsennotierten Unternehmen erworben (Tele Columbus), es wurden Immobilien in Berlin erworben. Die Aktienbestände der an der Börse platzierten Beteiligungen wurden abgebaut - home24 u.a., Letzteres wenigstens, wie es dem Konzept eines Early Stage Investors entspricht - manche würden sagen zu früh, aber das kann nur sagen, der den Hype der Onlineaktien der letzten Monate gesehen hat. Die vollen Kassen schienen nicht gebraucht zu werden - eine United Internet Beteiligung wurde gegen eine Rocket internet Beteiligung "getauscht" und eingezogen. Alles wenig mit einer "Internetschmiede" vereinbar. Kritik am Management kam auch immer wieder mal auf - der Aktienkurs entwickelte sich - anders als Peers in diesem Online-affinen Bereich eher sehr verhalten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

UND ROCKET WILL DIE BÖRSE VERLASSEN. DAZU GIBT ES EIN KAUFANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE - WEIT UNTER DEM DAMALIGEN EMISSIONSPREIS - geboten wurden 18,57 EUR, nachdem die BAFin einen 6-Monats-Durchschnittspreis von offiziell 18,56 EUR mitgeteilt hatte, war dieser Preis am 09.09.2020 formal bestätigt und heute gab es die außerordentlcihe Hauptversammlung. Da man für ein Delisting die Mehrheit auf der außerordentlichen Hauptversammlung von mindestens 50% Kapitals braucht und dann eine Mehrheit, könnte man denken alles sei noch offen, aber dem ist nicht so: Die Samwers halten zusammen: Die Aktien von der Global Founders GmbH, die 61.210.467 Rocket Internet-Aktien (ca. 45,11 % des Grundkapitals) hält, und die Aktien Herrn Oliver Samwers, der 6.148.683 Rocket Internet-Aktien (ca. 4,53 % des Grundkapitals) hält, werden nicht im Rahmen des jetzt parallel startenden Aktienrückkaufprogramms angedient werden und so - schwer zu erraten - auf der Hauptversammlung die notwendige - entscheidungsrelevante - .Mehrheit bilden. ERGEBNIS VON HEUTE: "Hauptversammlung schafft Grundlage für öffentliches Delisting-Rückerwerbsangebot indem beide Beschlüsse mit einer Mehrheit von 81% gefasst wurden"

H2-Update 24.09.: PLUG POWER liefert 4 News vor dem Symposium - Flut guter Nachrichten, nur Ouvertüre

Grenke beginnt die Vorwürfe abzuarbeiten - noch viel zu tun

FinLab mit positivem Halbjahresergebnis - Heliad's Kurs hilft

SNP entwickelt sich immer weiter zum Top Pick - Fujitsu liefert Umsätze im zweistelligen Millionenbereich

Telefonica Deutschland startet 5G-Netz, muss 1&1 Drillisch dafür bluten?

Eyemaxx baut 14.000 qm Wohn- und Gewerbefläche in Wien

H2-Update 24.09.: NEL wird unter dem Halt der BP-NIKOLA-Gespräche leiden oder?

Varta - Bundesbank gibt Indiz wie hoch der reale Shortstand bei der Aktie sein könnte

ZUVOR GESCHAH AM 01.09.2020:

Und dann sagt man auf Wiedersehen zur Börse!

Börsennotiz? Man brauche sie nicht mehr - Kapital- besser gesagt Risikokapital bekomme man, gemeint ist wohl jetzt, auch auf andere Wege von Investoren außerhalb der Börse für Projekte. Man brauche derzeit wenigGgeld, da die neuen Beteiligungen alle in einem sehr frühen Stadium seien. Das Börsenlistig binde Managementkapazitäten, die ohne Börsenlisting "gespart" oder besser eingesetzt werden könnten. Man müsse weniger komplizierte Regeln beachten und sei freier in seinen Aktivitäten. Der Aktienkurs reagiert auf diese Nachricht und schießt über den Angebotspreis des geplanten Rückkaufprogramms hinaus: Geboten werden 18,57 EUR - Aktienkurs derzeit (08.06 Uhr) 19,44 EUR - offensichtlich erwartet de rMarkt mehr oder Widerstand...

Unsere Reihe über Wasserstoffaktien:

H2TEIL1: Ballard Power Systems Inc - Kursrakete steigt weiter oder...

H2TEIL2: Plug Power Inc. - Kursdelle+Kaufkurse oder geht es weiter runter?

H2TEIL3: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. Für Nel?

H2TEIL4:NIKOLA Corp. - TESLA Nachfolger auf dem Weg?



H2TEIL5:SFC Energy AG. - Deutschlands Ballard Power?



H2TEIL6: Linde und Air Liquide - zwei Großkonzerne, die Wasserstoff in der DNA haben oder eben zukaufen können

H2TEIL7: Bloom Energy Corp. die bessere Plug Power? Knapp 1 Mrd. USD Umsatz mit Brennstoffzellen und jetzt "green" mit Elektrolystechnik zusätzlich

Wasserstoffaktien-Update KW38: Rekorde, Tiefststände - News bei NIKOLA, NEL, Bloom Energy, Ballard Power, Plug Power, SFC...

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Was sollen die freien Aktionäre machen?

Ihnen bleibt wohl wenig anderes übrig als den um 0.01 EUR den gesetzlich ermittelten Mindestpreis von 18,56 EUR überschreitenden Betrag "mit zu nehmen": "Die Angebotsgegenleistung in bar (ohne Erwerbsnebenleistung) wurde gemäß dem volumengewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Rocket Internet-Aktien während der letzten sechs Monate vor Bekanntgabe des Angebots (der "6-Monats-Durchschnittskurs") berechnet und entspricht insofern dem gesetzlichen Mindestpreis. Diesen hat die Gesellschaft aufgrund öffentlich verfügbarer Informationen auf EUR 18,57 je Rocket Internet-Aktie festgesetzt..."

Oder eben auf eine Nachbesserung hoffen oder Aktien einer nicht börsennotierten Gesellschaft halten, die wohl über kurz oder lang dann die freien Aktionäre "herausdrängen" (Squeeze Out?) wird. Oder eben durch die Mehrheit der Aktionäre quasi zu meinungslosen (abgesehen von den aktienrechtlich festgelegten Minderheitsrechten) "Mitaktionären" gemacht werden. Mal schauen ob sich jemand gegen diese Aktion positioniert - jedenfalls die Anlage in einen Börseninkubator für den Privatanleger wird wohl Geschichte werden - wobei die Entwicklung der letzten Monate strategisch und kurstechnisch sowieso nicht gerade "berauschend" war. Handel an Regionalbörsen wie Hamburg wird zwar weiterhin möglich sein - aber die Liquidität wird zu wünschen übrig lassen - faire Preisbildung sieht anders aus.

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Am 09.09.2020 bestätigte die BAFin einen 6-Monats-Durchschnittspreis von 18,56 EUR. "Grosszügigerwiese" änderte Rocket Internet nicht die gebotenen 18,57 EUR ab - oder wie soll man den Satz in der damaligen Unternehmensnachricht sonst deuten:

"Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat der Rocket Internet SE (die "Gesellschaft") (ISIN DE000A12UKK6 / WKN A12UKK) heute in Bezug auf das von der Gesellschaft am 1. September 2020 angekündigte Delisting-Rückerwerbsangebot (das "Angebot") mitgeteilt, dass der für die Bestimmung des gesetzlichen Mindestpreises relevante volumengewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft während der letzten sechs Monate vor der Ankündigung des Angebots EUR 18,56 je Aktie beträgt. Dieser Durchschnittskurs führt nicht zu einer Anpassung der Gegenleistung unter dem Angebot, die unverändert EUR 18,57 je Aktie betragen wird."

Aktuell (24.09.2020 / 16.07 Uhr) notierten die Aktien der Rocket Internet AG im Frankfurter-Handel unverändert bei 18,60 EUR. die Chose ist eglaufen sagt der Kurs - zum Abschied ein leises Servus. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: Rocket Internet SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}