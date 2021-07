MDAX | Rheinmetall erhält bedeutende Musteraufträge für Brennstoffzellensystem

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hat als innovativer Entwicklungspartner rund um die Brenn-stoffzelle neue Musteraufträge zur Lieferung von Wasserstoff-Rezirkulationsgebläsen erhalten. Zwei weitere führende Hersteller von Brennstoffzellensystemen haben in den ersten beiden Quartalen des Jahres Prototypen des Hydrogen Recirculation Blower (HRB) bestellt. Die Produktion der Muster, die über den Zeitraum von 2021 bis 2023 ausgeliefert werden, wird bereits im Juli 2021 aufgenommen. Damit sieht sich Rheinmetall in einer guten Position, um in der Folge durch eine Serien-nominierung auch die für den Zeitraum ab 2024 angestrebten höheren Stückzahlen bei diesen Kunden unter Vertrag nehmen zu können.

Das Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse spielt eine zentrale Rolle für die Funktion des Brennstoffzellensystems, indem es den bei der Reaktion in der Zelle nicht verbrauchten Wasserstoff erneut dem Stapel zuführt. Damit erhöht es die Effizienz der Brennstoffzelle und verlängert ihre Lebensdauer. Außerdem ermöglicht es durch die gleichmäßige Verteilung des Wasserstoffs im Stapel ein verbessertes Startverhalten des Systems.

Dieses über die gesamte Lebensdauer besonders leckagearme Gebläse ist sowohl für Hochvolt- als auch für Niedervoltspannungen verfügbar. Es baut äußerst kompakt und weist ein hervorragendes NVH-Verhalten auf. Die elektrische Leistung reicht von 0,7 bis 2 Kilowatt bzw. in der Niedervoltausführung bis zu 400 Watt. Angetrieben wird es von einem bürstenlosen Motor mit sensorloser Regelung; LIN / CAN Bus Kommunikations- und Diagnosefunktionen sind ebenfalls vorhanden.

Das Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse gehört zu den sogenannten Balance-of-Plant (BoP)-Produkten, also den Komponenten zur Medienversorgung des Brennstoffzellenstapels. Rheinmetall entwickelt diese Produkte in der Division Sensors and Actuators und profitiert dabei von dem Wissen und der Erfahrung aus über zwei Jahrzehnten im Brennstoffzellengeschäft. Heute ist Rheinmetall bereits einer der führenden Anbieter auf diesem Gebiet. Aufgrund der jüngsten Erfolge und der zu erwartenden Marktdynamik wurden die Entwicklungsanstrengungen für BoP-Produkte ausgeweitet und eine Reihe von innovativen Komponenten ist in der Entstehung, um das Portfolio sukzessive zu erweitern.

Die Wasserstofftechnologie ist ein strategisches Geschäftsfeld für Rheinmetall, das Unternehmen treibt verschiedene Entwicklungen in diesem Bereich voran und plant zurzeit unter anderem den Bau eines Wasserstoff-Entwicklungszentrums in Neuss.



