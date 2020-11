MDAX | Rheinmetall erhält Großauftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

20.11.2020 – Das zum Rheinmetall-Konzern (ISIN: DE0007030009) gehörende Joint Venture HASCO KSPG Nonferrous Components (Shanghai) Co. Ltd. (KPSNC) hat einen Großauftrag eines international tätigen Premium-Automobilherstellers erhalten. Bestellt wurden Elektromotorengehäuse für einen wassergekühlten Synchronmotor in vier verschiedenen Leistungsklassen. Die Gehäuse sollen künftig in der gesamten elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte des Herstellers zum Einsatz kommen.

Der Lifetime-Umsatz des Auftrags in dreistelliger Millionen-EUR-Höhe erstreckt sich über eine Laufzeit von sechs Jahren. Serienstart des Projekts ist im Juni 2023 am KPSNC-Standort in Guangde in der chinesischen Provinz Anhui. Dort werden die anspruchsvollen Komponenten gegossen und endbearbeitet.

Der Aluminiumgussbereich von Rheinmetall ist seit vielen Jahrzehnten Experte für hochkomplexe Aluminiumgussteile und bringt seine umfangreiche Expertise jetzt in den expansiven Markt für Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb ein. Für diese Antriebsform wird eine große Anzahl ganz neuer Komponenten benötigt, wie zum Beispiel Gehäuse für Batterien oder Elektromotoren. Sie alle werden aufgrund ihrer Komplexität bevorzugt als Gussteile konstruiert. Da die Batterien eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs vergleichsweise schwer sind, ergibt sich für alle anderen Komponenten fast zwingend eine Notwendigkeit zum Leichtbau, so dass neben leichten Stahlwerkstoffen vor allem auch Aluminiumgehäuse zum Einsatz kommen.

Aktuell (20.11.2020 / 10:03 Uhr) notieren die Aktien der Rheinmetall AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,06 EUR (+1,41 %) bei 76,44 EUR. Auch diese Aktie können Sie ab 0,- EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: Rheinmetall AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de