MDAX: Rheinmetall, Commerzbank, Aixtron, K+S & Co. - hier ist was in der Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Als Anleger musste man in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Leidensfähigkeit beweisen, da die Märkte in eine ausgedehnte Korrektur eingeschwenkt sind. Die Kombination aus Inflations- und Zinsängsten auf der einen und Rezessionssorgen auf der anderen Seite haben die Bullen in die Defensive gedrängt und den Bären zu einer Großoffensive verholfen. In den letzten Wochen gewann man den Eindruck,… Hier weiterlesen