MDAX | Rheinmetall Automotive holt Folgeaufträge

26.02.2020 - Der Technologiekonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) hat mit seiner Automotive-Sparte Nachfolgeaufträge gewonnen, mit denen sich ein Lifetime-Volumen von rund 140 MioEUR verbindet. Ein namhafter amerikanischer Automobilhersteller hat bei der Rheinmetall-Tochtergesellschaft Pierburg Pump Technology US LLC zwei verschiedene Pumpenmodelle für Pkw-Benzinmotoren bestellt. Beide werden in Celaya, Mexiko, hergestellt, der jeweilige Produktionsstart war bereits im Herbst 2019 beziehungsweise wird noch in diesem Jahr erfolgen.

Bei den georderten Produkten handelt es sich zum einen um eine Tandempumpe, zu deren Entwicklung auch die Pierburg Pump Technology US, LLC in Auburn Hills, Michigan/USA beigetragen hat. Sie besteht aus einer kombinierten Öl- und Vakuumpumpe.

Außerdem wurden von dem Kunden variable Ölpumpen in Auftrag gegeben.

Diese Pumpen erobern schon seit längerer Zeit den Markt. Ihr wichtigster Vorteil liegt darin, dass ihre Förderleistung flexibel an den benötigten Ölvolumenstrom angepasst werden kann und zwar in Abhängigkeit von Temperatur, Drehzahl und Lastzustand des Motors. Beide Modelle tragen zu einem verminderten Kraftstoffverbrauch moderner Ottomotoren bei und senken umweltschädliche Emissionen.

Aktuell (26.02.2020 / 09:50 Uhr) notieren die Aktien der Rheinmetall AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -2,90 EUR (-3,36 %) bei 83,34 EUR.



