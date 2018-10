MDAX | Rheinmetall Automotive gewinnt Großaufträge

31.10.2018 – Die zur Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) gehörende Rheinmetall Automotive hat von einer international operierenden Automobilherstellergruppe Großaufträge für elektrisch angetriebene Pumpen des Typs CWA 400 erhalten. Die Aufträge an die zum Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern gehörende Pierburg Pump Technology GmbH haben ein Laufzeitvolumen von 215 MioEUR.

Bei dem gebuchten Geschäft handelt es sich einerseits um eine Laufzeitverlängerung und andererseits um den Neuanlauf eines Motorenprojektes. Die Produktion der elektrischen Kühlmittelpumpen erfolgt im Pierburg-Werk in Hartha, Sachsen. Sie werden verwendet für den Hauptkühlkreislauf von 4-Zylinder-Motoren mit 2 Litern Hubraum, die in europäischen wie auch chinesischen Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen. Die Lieferung erfolgt an einen europäischen Standort des Kunden sowie an verschiedene Produktionswerke der Gruppe in China.

Die regelbaren elektrischen Kühlmittelpumpen erlauben eine bedarfsgerechte Steuerung des Kühlmittelstromes und ermöglichen damit in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Lastzustand des Motors Kraftstoffeinsparungen in der Größenordnung von bis zu 4 Prozent. Durch ihre Unabhängigkeit vom mechanischen Antriebssystem des Motors sind sie außerdem für Hybrid- und reine Elektroanwendungen prädestiniert. Dazu ist der Pumpentyp auch in einer Variante für Bordnetze mit 48 Volt vorhanden.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Rheinmetall Automotive zählt zu den großen Automobilzulieferern weltweit. Die Kernkompetenzen der Automotive-Sparte des Rheinmetall-Konzerns liegen in den Themenkreisen Schadstoff- und Verbrauchsreduzierung, bei Downsizing und Reibungsminderung sowie beim Thermomanagement und der Elektromobilität. Die angebotenen Produktbereiche umfassen Abgasrückführ- und Sekundärluftsysteme, Aktuatoren, Magnetventile und Pumpen, Kolben, Motorblöcke und Strukturbauteile aus Aluminium sowie Gleitlager. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Antriebe für Fahrzeuge, Aluminiumgehäuse für Batterieträger und Elektromotoren sowie elektrisch angetriebene Pumpen an. Produkte von Rheinmetall Automotive finden Verwendung in Personenkraftwagen, leichten und schweren Nutzfahrzeugen, Offroad-Fahrzeugen und in Großmotoren, z.B. in Schiffen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Ersatzteile in über 130 Länder und liefert Produkte für den Non-Automotivebereich.

Aktuell (31.10.2018 / 11:19 Uhr) notieren die Aktien der Rheinmetall AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +2,22 EUR (+3,00 %) bei 76,10 EUR.



Chart: Rheinmetall AG | Powered by GOYAX.de

