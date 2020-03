MDAX | RATIONAL leidet unter Corona - Prognose kassiert

10.03.2020 - Die Rational AG (ISIN: DE0007010803) lieferte für das letzte Jahr gewohnt gute Zahlen, abe rzumindest vorübergehend scheint Corona die Planungen "über den Haufen zu werfen". Während noch in 2019 rekordmässig die Umsatzerlöse bei 844 Millionen EUR lagen und damit um 8 Prozent über dem Vorjahr. Und das EBIT 223 Millionen EUR erreichte - EBIT-Marge von 26 Prozent.- trübt es sich zumindest kurzfristig ein. Aber Rational ist hochprofitabel, weltweit führend und sollte schnell nach einer Normalisierung wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Natürlich werden die Kunden aus der Gastronomie, Hotellerie erst mal die Verluste aufholen müssen, bevor wieder investiert wird in Küchen, aber...

Aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus geht Rational mit großer Vorsicht in das Jahr 2020. Die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und die Foodservice-Branche sind inzwischen über China hinaus deutlich spürbar. Die Konjunkturprognosen wurden reduziert. Fachmessen wurden abgesagt oder verschoben, öffentliche Kochveranstaltungen sind in einigen Ländern verboten oder werden aufgrund eingeschränkter Mobilität oder individueller Vorsichtsmaßnahmen schwach besucht. Viele klassische Vertriebsaktivitäten von Rational können vorübergehend nicht wie geplant stattfinden.

In Anbetracht dieser negativen Effekte hat das Management die ursprüngliche Prognose von Ende Februar überprüft und erwartet bei Absatz und Umsatz nur noch ein Wachstum im unteren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr.

Mittel- bis langfristig geht das Management mit Abflachen der Corona-Effekte von einer Normalisierung der Marktumstände aus und erwartet eine Rückkehr zu einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen will auch im Jahr 2020 seine Wachstumsinitiativen fortsetzen, Erweiterungsinvestitionen tätigen und in die Qualität der Belegschaft investieren. Aufgrund des erwarteten negativen Umsatzeffekts durch den Coronavirus wird deswegen ein überproportionaler Anstieg der operativen Kosten gegenüber der Umsatzzunahme erwartet. Das Management erwartet daher einen EBIT-Rückgang im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund dessen in einem Korridor von 20 bis 25 Prozent prognostiziert. Dieser große Korridor reflektiert die derzeit bestehenden weitreichenden Unsicherheiten. Mittelfristig geht die Unternehmensleitung wieder von einer EBIT-Marge von rund 26 Prozent aus.

.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

