MDAX | Qiagen alleine und direkt ein Knaller: Covid-19 Test mit 10 Minuten bis zum Ergebnis

Ein neuer Covid-19 Test erhielt die Zulassung in den USA durch die FDA - beschleunigtes Verfahren, was in Corona-Zeiten ja fast "normal" ist - und soll bereits Ende des Monats ausgeliefert werden. Eine CE-IVD-Kennzeichnung für Europa und andere Märkte ist darüber hinaus für die kommenden Wochen geplant. KÖNNTE EIN MEGASELLER WERDEN, denn man bietet Vorteile gegenüber den bereits am Markt befindlichen Tests: Es handelt sich um einen einfach zu bedienenden, digitalen Test, der auf einem portablen Gerät ausgeführt wird und in gerade einmal 10 Minuten Antikörper in Personen nachweisen kann, die dem SARS-CoV-2 Virus, dem Auslöser von COVID-19, ausgesetzt waren.

KEINE LABOREINSENDUNGEN MEHR, KEINE 24 Stunden Wartezeit mehr - sofort Klarheit und ZUVERLÄSSIG,

denn der neue serologische Test hat eine Sensitivität von 100 % (KI: 88.43–100 %) als auch eine Spezifizität von 100 % (KI: 95,20–100 %) gezeigt. Und: Der Test wird auf dem eHub ausgeführt, einem kleinen tragbaren Digitalgerät, das innerhalb von 10 Minuten zuverlässige Ergebnisse liefert. Jedes eHub-System kann dabei bis zu acht Patientenproben gleichzeitig verarbeiten und bis zu 32 Tests pro Stunde durchführen. Die Nanopartikel-Fluoreszenzdetektion erfolgt anhand von Serum oder Plasma aus Patientenproben.

„Nur die verstärkte Durchführung von Tests kann das wahre Ausmaß der Pandemie sichtbar machen – und letztlich dabei helfen, sie unter Kontrolle zu bringen“, erklärt Dr. Davide Manissero, Chief Medical Officer bei QIAGEN. „Als bewährter Partner im Kampf gegen COVID-19 hat QIAGEN mit Access Anti-SARS-CoV-2 Total sein Testportfolio für SARS-CoV-2 nun um eine intelligente Lösung zur Antikörperbestimmung erweitert, die sichere Ergebnisse liefert. Diese robuste und portable Testplattform benötigt keinerlei Hardware, kann eine Reihe verschiedener Tests verarbeiten, und liefert schnelle Ergebnisse. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ellume weitere Tests für diese Plattform zu entwickeln.“

Halbjahresergebnisse waren TOP und sogar 2021 werden zweistellige Zuwachsraten jetzt als realistisch gesehen

QIAGEN erwartet auch, dass sich die Erholungstendenzen in anderen Bereichen des Portfolios im Laufe des Jahres 2021 fortsetzen werden. Basierend auf diesen Annahmen erwartet QIAGEN derzeit eine Fortsetzung des Nettoumsatzwachstum im zweistelligen CER-Bereich für 2021 im Vergleich zu den Ergebnissen für das Gesamtjahr 2020 und ein bereinigtes EPS-Wachstum von mindestens 18% CER im Vergleich zu den Ergebnissen für 2020.

So stieg der Nettoumsatz im zweiten Quartal um etwa 18-19% bei konstanten Wechselkursen (CER) im Vergleich zu 381,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum, und damit schneller als das im Ausblick vom 5. Mai 2020 angekündigte Wachstum von mindestens 12% CER. Das besser als erwartete Nettoumsatzwachstum ist auf eine "wahnsinnig hohe" Nachfrage bei Testlösungen im Rahmen der COVID-19 Pandemie zurückzuführen und gleicht die schwächere Nachfrage in anderen Produktbereichen mehr als aus.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) für das zweite Quartal 2020 wird voraussichtlich um etwa 68% auf 0,55 - 0,56 USD CER basierend auf den vorläufigen Ergebnissen steigen, im Vergleich zu einem bereinigten Gewinn von 0,33 USD CER pro Aktie im zweiten Quartal 2019 und dem Ausblick vom 5. Mai 2020 für das zweite Quartal 2020 von mindestens 0,40 USD CER pro Aktie. Und dann wirklich nur 39,00 EUR je Aktie von Thermo Fischer? Wir erwarteten ja bereits für Anfang letzter Woche Bewegung an der Angebotsfront und jetzt kommen nach diesen unglaublich starken Ergebnissen für Q2 noch Prognosezahlen, die noch im März niemand für möglich gehalten hätte - wirklich fast schon unglaublich.

"QIAGEN verzeichnet weiterhin eine beispiellose Nachfrage nach Coronavirus-Testprodukte"

hieß es bei Vorlage der Q2-Ergebnisse und durch den neuen Test sollte es noch mehr werden! Weiter hieß es damals: "...- insbesondere RNA-Probentechnologie-Kits, Reagenzien, Kartuschen für die QIAstat-Dx-Plattform, sowie OEM-Produkte, die an Drittanbieter zur Verwendung in eigenen Kits verkauft werden. Angesichts der ungedeckten Nachfrage von Kunden weltweit ist QIAGEN weiter darauf fokussiert, die Produktionskapazitäten für diese Produkte ebenso umfassend und kontinuierlich zu erweitern wie für weitere Produkte, welche demnächst zur Unterstützung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit im Markt eingeführt werden."

Und damit ist ja erst der Anfang gemacht - wie langfristig das Unternehmen hiervon profitieren kann, ist natürlich offen. Die Prognose lässt erstmal bis Ende des Jahres und auch für das nächste Jahr viel Phnatasie und Optimismus zu.

