MDAX | Qiagen: US-Vorhandel Minus 27% - Bitter

Die Qiagen (ISIN: NL0012169213) wird wohl einen starken Kursrückschlag treffen; die auch in den USA- gehandelte Aktie notiert dort am 26.12. - 07:34 a.m. NYT bei 30,05 USD im Vorhandel - MINUS 27,54%.

Der US-Vorhnadel zeigt den ganzen Frust der Aktionäre: CEO Abtritt und Schwierigkeiten im Chinageschäft hatten die Gesellschaft schwer getroffen, als plötzlich und unerwartet die Übernahmegerüchte aufkamen. Von der Gesellschaft bestätigt, gab es sogar MEHRERE INTERESSENTEN. Der Kurs schoss förmlich auf diese Nachrichtenlage hin nach oben und überraschnederweise traute sich auch keiner - zumindest in nenneswerter, d.h. in meldepflichtiger Höhe von 0,50% - Größenordnung zu shorten. Allgemein wurde sogar ein Übernahmekampf erwartet. Der Kurs stieg in ungeahnte Höhen und ließ die Konsensschätzungen der analysten hinter sich - Sondersituation!

VORHANDEL IST SEHR VOLATIL - WIR SEHEN UM 07:49 NYT bereits 29,50 USD - Wird die Aktie wieder billig? Bestimmt zu früh darüber zu spekulieren. Werden die abgewiesenen Interessenten eine feindliche Übernahme versuchen? Die Kursreaktion ist auf ejden Fall radikal und eigentlich eine Ohrfeige für Management und Aufischtsrat. auch die Art der knappen Informationsweitergabe trägt ebstimmt zur Enttäuschung mit bei.

Qiagen war bis Heiligabend für uns ein Wert

,dem wir wegen der Übernahmeverhandlungen die Chance zugestanden haben, im nächsten Jahr über den Kursgewinnen, die nach der ersten Nachricht über mehrere Übernahmeinteressenten aufkamen, hinaus weitere Kurssteigerungen zuzutrauen gewesen wären. ABER WAS JETZT? Jetzt kam Heiligabend die so nicht erwartete Überraschung, schneller als üblich wurde aufgegeben: Gespräche mit Interessenten eingestellt! Die Gespräche scheinen beendet - das Timing der Informationsweitergabe deutet darauf hin, dass man hofft die erste Aufregung darüber über die Weihnachtstage "auszusitzen". Die Mitteilung im Wortlaut:

"QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") teilte heute mit, dass die Gesellschaft die zuvor veröffentlichte Überprüfung potentieller strategischer Alternativen beendet hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotentials darstellt.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat von QIAGEN hatten im Einklang mit ihren organschaftlichen Pflichten und in enger Abstimmung mit ihren rechtlichen Beratern und Banken Gespräche mit interessierten Parteien geführt, um mögliche strategische Alternativen zu erkunden, die ein größeres Wertschöpfungspotential gegenüber QIAGEN's bestehenden kräftigen Wachstumsaussichten auf eigenständiger Basis bieten könnten. Diesen Prozess hatte die Gesellschaft im November verkündet, nachdem QIAGEN mehrere nicht verbindliche und bedingte Interessensbekundungen über einen Erwerb sämtlicher ausgegebenen Aktien an der Gesellschaft erhalten hatte.

Am 24.Dezember 2019 kamen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu dem Schluss, dass die verschiedenen Alternativen gegenüber die Planungen der Gesellschaft nicht überzeugend waren. Es wurde daher beschlossen, alle Gespräche dieser Art zu beenden, sodass sich das Management der Gesellschaft auf die Durchführung ihres eigenständigen Business Pland konzentrieren kann."

Eigentlich schien bei Qiagen operativ ein wenig die Luft heraus

zu sein, der Kurs machte auch nicht wirklich Spass, dann kamen die ersten Übernahmegerüchte auf, die dann von der Gesellschaft bestätigt wurden: Es gäbe mehrere nicht bindende Angebote - spannend für die Anleger, der Kurs schoss nach oben. Positioniert haben sich bestimmt auch einige Fonds, die auf einen Übernahmekampf hofften. Niemand scheint sich zu trauen gegen eine Übernahme zu spekulieren, wenn hier starke Zweifel am Markt wären, dann wären die schönen neuen Höchstkurse eigentlich ein perfektes Argument die Aktie zu shorten.

Dass dieses nicht geschieht, spricht eigentlich dafür, dass eine hohe Erwartungshaltung für ein potentielles Übernahmeangebot oder sogar einen Übernahmekampf besteht. Analystenerwartungen für die Aktie liegen bei durchschnittlich rund 33,00 EUR, natürlich eher aufgrund der operativen Zahlen, als aufgrund einer schwer bezifferbaren "Übernahme". Also Konsens ist unter den Analysten: "Gute Aktie", niemand empfielt den Verkauf, einige Kaufen, einige zumindest Halten. Aber was passiert, wenn die Übernahme nicht oder nicht so schnell kommt, wie "man" erwartet? 2020 wird hier ein sehr spannendes Jahr - Übernahme oder Kursrücksetzer beides ist möglich, spannend im nächsten Jahr.

UND JETZT? BIETET EINER DER ABGEWIESENEN INTERESSENTEN und versucht eine ÜBERNAHME GEGEN MANAGEMENT UND AUFSICHTSRAT? Die Story ist noch nicht vorbei, aber es wird wohl beim ersten Handel nach den Feiertagen ein gewisser Druck auf die Aktie drohen... Hierfür braucht man kein Hellseher zu sein.

Bereits am 10.12.2019 meinten wir

"QIAGEN (ISIN: NL0012169213) 's Aktienkurs reagierte auf die - bestätigten - Übernahmegerüchte. Mehrere Gebote lägen vor und würden geprüft. Mittelrweile ist der Kurs in Regionen gestiegen,die auf Dauer eigentlich nur zu rechtfertigen sind, wenn bald weitere Bewegung im erwarteten "Übernahmepoker" aufkommt. Und dazu passt die aktuelle Beteiligungsmeldung von Blackrock, die mittlerweile knapp 10% der Stimmrechte von Qiagen kontrollieren, genauer gesagt 9,94 der Stimmrechte, davon 8,84 in realen Aktien." UND JETZT IST GENAU DASS PASSIERT...

Aktuell (26.12.2019 / 11:37 Uhr) notieren die Aktien der Qiagen AG im XETRA-Handel zum Schluss Montag, dem 23.12.2019, 17:35 Uhr bei 37,03 EUR. UND IM US-VORHANDEL AKTUELL BEI 29,50 USD - 07:49 Uhr NYT, 26.12.2019 im VORHANDEL.





